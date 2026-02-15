圍爐旺季瓦斯風險升高！消防局宣導居家用氣守則

農曆春節將至，各地市場與賣場湧現採買年貨人潮，家家戶戶忙著準備年菜，廚房用火及液化石油氣（瓦斯）使用頻率大幅提升。（資料照）

農曆春節將至，各地市場與賣場湧現採買年貨人潮，家家戶戶忙著準備年菜，廚房用火及液化石油氣（瓦斯）使用頻率大幅提升。台北市消防局指出，近期曾發生因瓦斯使用不慎引發氣爆事故，導致民宅嚴重毀損並造成多人受傷，凸顯居家用氣安全的重要性，提醒民眾在歡慶團圓之際，更應提高警覺，避免一時疏忽釀成意外。

台北市消防局表示，春節期間長時間烹煮料理，加上親友聚餐活動增加，若通風不良或設備老舊，易造成瓦斯外洩或一氧化碳中毒風險，民眾使用瓦斯爐具時應保持室內空氣流通，避免氣體累積；同時留意瓦斯軟管是否有龜裂、霧化或老化現象，軟管與壓力調整器及爐具銜接處也應確實固定，防止鬆脫洩漏。

瓦斯桶閥門回轉半圈 防卡死

瓦斯桶應放置於室外通風良好處，遠離火源並避免陽光直射；開啟閥門時切勿旋轉到底，可稍微回轉半圈，以防閥門卡死，遇到緊急情況時才能迅速關閉。

消防局進一步提醒，若在家中聞到瓦斯氣味，務必保持冷靜，切勿開關任何電器或點火，以免產生火花引發爆炸；應立即關閉瓦斯開關，輕輕推開門窗讓空氣流通，避免使用電風扇等電器設備，並儘速離開現場，撥打119報案求助。

台北市消防局長莫懷祖呼籲，春節期間不僅要吃得開心，更要住得安心。平時不使用瓦斯時應關閉閥門，並養成定期維護設備的好習慣，才能「平安過好年」。

