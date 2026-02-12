老母殺癱兒獲總統特赦 民團：社會應尊重障礙者生存權

82歲老母殺死52歲腦癱兒，獲總統特赦。（資料照）

82歲林劉龍子長期照顧52歲腦癱兒，因身心俱疲下殺兒被判刑2年6個月，總統賴清德今（12日）特赦免其刑；對此，民間團體皆稱遺憾長照悲歌，盼有需求的照顧者積極對外求助，制度面更應顧好，社會應尊重障礙者生存權，「不能用特赦當解答！」並加速補足長照缺口、推動社區支持。

創世基金會公關社資部主任吳昭芬表示，基金會長期照顧植物人，近年更擴展業務到近植物人、重度臥床、失能患者，當初看到林劉阿嬤的新聞，就非常心疼，如果阿嬤即時對外發聲求救，可由專業社工評估，達標可入住安養機構，即使未達標，創世亦有「到宅服務」幫助家屬減輕負擔。

吳昭芬表示，超高齡社會下，機構服務對象統計，高達3成是老老照顧（老年人照顧邁入年老的失能者），且照顧時間長達20年以上的服務案例也佔2到3成左右；她更說自己也是過來人，親自照顧中風臥床母親4年，真心希望更多有需求的照顧者，透過社工、政府安置，轉介到適合的單位，這也是創世當初成立的初衷。

台灣障礙者權益促進會秘書長吳鴻來表示，林劉阿嬤一案在判刑階段，就曾發聲明呼籲，希望外界除了同情照顧者之外，更不要輕忽障礙者的生命跟尊嚴，｢請不要以愛之名殺我！｣，政府應落實聯合國《身心障礙者權利公約》，阿嬤當然是在艱困情況下發生悲劇，但社會的長照悲歌不能停留在「用特赦當作解答」，媒體報導也不要只停留在「同情照顧者」角度。

吳鴻來強調，當社會快速高齡化，相信此悲歌恐非唯一，政府必須儘速積極檢討整體國家照顧體系問題，重申應讓每一個障礙家庭不被遺漏，透過政策補足障礙者的支持系統、進用資源與服務，如增強社區服務資源等，勿讓走投無路的社會成為長照殺人的溫床。

