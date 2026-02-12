02/12 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨主持「支持國防採購特別條例」記者會，左起海軍司令蔣正國上將、參謀總長梅家樹上將、副總統蕭美琴、總統賴清德、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、空軍司令鄭榮豐上將。（記者叢昌瑾攝）

親率陸海空軍司令上火線 國安不能等 賴籲立院速審軍購預算

賴清德總統昨在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對八年一‧二五兆元的國防特別預算，總統強調，國家防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。他並說，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

毒駕拒檢撞死警所長 國民法官判死

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年九月遭女毒蟲陳嘉瑩冷血開車拖撞護欄殉職，新北地院昨審理終結，國民法官庭評議認定，觸犯四大罪的陳女犯行重大，犯後無悔意，依殺人罪嫌判其死刑，褫奪公權終身，可上訴。

涉助「安心幣商」詐團洗錢 四海幫主張存偉 遭拘捕到案

台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，發現該集團成員竟用不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹後，做成粗糙門擋，運送到柬埔寨。進一步追查後發現，四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。檢警近日見時機成熟，昨持搜拘票，將張存偉拘提到案，釐清張與安心幣商詐團之間的合作模式。

李四川請辭參選新北市 侯友宜、劉和然力挺

台北市副市長李四川昨宣布將於二月底請辭、參選新北市長，強調自己「當仁不讓」；新北市長侯友宜隨即表態「請和我們一起全力支持李四川！」有志參選的新北市副市長劉和然強調，「我願意也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥。」民眾黨新北市長參選人黃國昌說，希望未來能夠互相激勵，互相競爭的方式，共組最強競選團隊，帶給新北市民更好生活。

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅百分之四十二點八五，超越龍年上漲三成的表現。證交所昨舉行封關典禮，展望馬年挑戰四萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「我想我們可以期待」。

藍白鬆動 1.25兆軍購付委有望

1.25兆國防特別預算案付委露曙光！賴清德總統11日發表談話，強調主要軍備供應國產能早已排滿，若預算遲不通過，可能會讓台灣跌出「優先名單」，立法院應盡速通過特別條例。民眾黨昨已同意院版付委，據了解，國民黨自提版本後也會放行政院版，立法院24日開議後，國防特別預算案最快可在3月下旬進入委員會，由朝野立委進行審議。

台股年漲破萬點 股民平均賺245萬

金蛇年台股封關氣勢如虹，創多項歷史紀錄，堪稱史上最狂封關日！權王台積電11日盤中衝上1925元，收1915元，雙雙創下新高，推升加權指數盤中以3萬3707.83點刷新歷史紀錄，終場上漲532.74點，收在3萬3605.71點，改寫收盤新高，台股金蛇年上漲1萬80.3點、年漲42.85％，締造史上年度最大漲點與漲幅紀錄，上市公司總市值一舉衝上109兆5376億元，換算每位股民平均大賺逾245萬元，扣除台積電貢獻還賺逾101萬元。

劉宗鑫父親、土城警分局分局長沈明義與民間團體，在得知一審判死後，感到振奮。（記者徐聖倫翻攝）

檢警破獲「安心幣商」詐團將黃金藏門擋運送柬埔寨，進一步追查發現，四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。（資料照，警方提供）

