毒駕拒檢撞死警所長 國民法官判死

劉宗鑫父親、土城警分局分局長沈明義與民間團體，在得知一審判死後，感到振奮。（記者徐聖倫翻攝）

觸犯四罪情節重大 犯後無悔意

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年九月遭女毒蟲陳嘉瑩冷血開車拖撞護欄殉職，新北地院昨審理終結，國民法官庭評議認定，觸犯四大罪的陳女犯行重大，犯後無悔意，依殺人罪嫌判其死刑，褫奪公權終身，可上訴。

劉的父母、妻子等家人昨天到庭，判決前在法官席前下跪，請求「對陳嘉瑩判死刑」；合議庭宣判後，劉父表示，正義不會遲到，「殺人償命，如我所願」。

請繼續往下閱讀...

殉職所長家屬：正義不會遲到

合議庭指出，陳女行為同時觸犯刑法殺人罪、駕駛動力交通工具妨害公務罪、妨害公眾往來安全罪，及不能安全駕駛罪，屬想像競合犯，從一重之殺人罪處斷；案發時，陳女明知員警的手仍在車內，仍加速行駛並衝撞護欄，導致對方死亡，手段重大且造成被害人家屬難以彌補的傷痛，兩名幼女自此失去父親，陳女藐視公權力，行為情節重大。

判決也提到，陳女經司法精神鑑定時，曾對被害人死亡一事表示：「不是我的家人，所以我不難過」等語，法院認為犯後態度難認有悔意。合議庭因此認為，無期徒刑不足以反映本案犯罪惡性，與對社會秩序的衝擊，因此判處死刑。

時任清水所長劉宗鑫，二〇二四年九月卅日帶隊巡邏，發現陳女駕駛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線，劉上前盤查，陳女假意配合，隨後踩油門逃跑，劉抓住方向盤阻止，陳女不管他的手仍在車內，竟直接拖行狠撞路中的捷運工程護欄，劉員重傷倒地失去生命徵象，送醫不治。

此案適用國民法官法審理，新北地院共安排六天審理日期，由審判長許必奇法官、鄧煜祥法官、梁世樺法官及六名國民法官組成合議庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法