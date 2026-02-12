涉助「安心幣商」詐團洗錢 四海幫主張存偉 遭拘捕到案

檢警破獲「安心幣商」詐團將黃金藏門擋運送柬埔寨，進一步追查發現，四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。（資料照，警方提供）

台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，發現該集團成員竟用不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹後，做成粗糙門擋，運送到柬埔寨。進一步追查後發現，四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。檢警近日見時機成熟，昨持搜拘票，將張存偉拘提到案，釐清張與安心幣商詐團之間的合作模式。

詐團黃金藏門擋運送柬埔寨 檢警追查雙方合作模式

檢警偵辦去年偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，逮捕七名詐團成員，並以詐欺犯罪危害防制條例等罪，將成員們起訴。

偵查期間卻發現，有部分金流經勾稽比對之後，竟與四海幫幫主張存偉有關，但因張近期均在境外，檢警擔心打草驚蛇，決定先按兵不動；近日確認張存偉返回國內，時機成熟，昨持拘票將他拘提到案，預計明日下午會移送台北地檢署複訊。

據悉，張存偉綽號「存偉」出生於空軍眷村，年輕時期就加入四海幫，一九九〇年間，因參與當時來自高雄的十大槍擊要犯、綽號「小馬哥」楊瑞和的槍擊犯罪集團，並擔任其保鑣，最終因涉及殺人案入獄服刑十多年。

張存偉出獄後，重返四海幫受到時任幫主「老賈」賈潤年的重用，更擔任四海幫的中常委，二〇一二年第八任幫主「斗雲」楊德昀接任四海幫時，被任命為副幫主。二〇二一年幫主「斗雲」退位後，四海幫在台北市西門町金獅酒樓召開會議，會後決議，由時任副幫主的張存偉接任第九任幫主。

