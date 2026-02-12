親率陸海空軍司令上火線 國安不能等 賴籲立院速審軍購預算

總統賴清德昨主持「支持國防採購特別條例」記者會，左起海軍司令蔣正國上將、參謀總長梅家樹上將、副總統蕭美琴、總統賴清德、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、空軍司令鄭榮豐上將。（記者叢昌瑾攝）

賴清德總統昨在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對八年一‧二五兆元的國防特別預算，總統強調，國家防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。他並說，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

預算遲未通過 恐延宕關鍵武器裝備交付

這場記者會，除副總統蕭美琴陪同，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹向媒體進行簡報，陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國及空軍司令鄭榮豐也到場。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，行 政院提出的「國防特別條例草案」，歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。他期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成審議。

賴表示，國際間有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。預算遲未通過，會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

外在威脅提升 絕不能再重蹈21年前覆轍

總統也提及廿一年前，美國決定出售八艘潛艦等軍購，卻在立院程序委員會被阻擋六十九次，最終導致流產。他強調，外在威脅不斷提升，建軍工作更加迫切，台灣絕對不能再重蹈覆轍。

在答覆媒體提問日前川普總統與中國國家主席習近平通話，提及對台軍售，總統說，中國固然極力阻擋，到目前為止，我們所接受到的訊息，台灣這一筆軍購沒有改變。他並說，這筆國防預算一定要順利通過，不希望台灣成為印太和平穩定的破口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法