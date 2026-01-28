為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新年「歡樂馬」小提燈 屏東市公所今起發放

    2026/01/28 08:57 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市公所制作的小提燈深受歡迎。（屏東市公所提供）

    屏東市公所制作的小提燈深受歡迎。（屏東市公所提供）

    屏東市公所新年「歡樂馬」小提燈今天（28日）起連續3天在屏東市公所開始發放，分成上下午兩個場次發放，上午場從9點開始，下午為2點開始，每次發放500盞，發完為止，31日及2月1日上午10點起在復興圖書館發放，每天600盞，發完為止。

    春節即將到來，屏東市公所今年特別推出全新設計的「歡樂馬」小提燈，以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年的喜悅與祝福，提燈設計融入互動巧思，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

    在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子在歡度節慶的同時，也學習珍惜資源、友善環境。

    今年「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放15000份，今天開始連續3天在屏東市公所發放，一天2場，每場限量發放500個，各場次開始前5分鐘發放號碼牌，依序領取，發完為止，31日起在復興圖書館發放2天，上午10點開始發放，每天限量600盞。

    市公所發放的小提燈相當可愛。（屏東市公所提供）

    市公所發放的小提燈相當可愛。（屏東市公所提供）

