忠孝復興「新復捷主變電站」爆炸 北捷公布12處電纜銜接型式

北捷12處主變電站。（記者董冠怡攝）

捷運忠孝復興站的新復捷主變電站，28日爆炸震凸外牆，台北捷運公司總經理黃清信今天在市議會交通委員會專案報告，說明27日發生四級地震，主變壓器內部電纜接頭位移，絕緣間距不足持續放電短路所致，咖啡店雨棚及看板、建築工地圍籬破損，工地人員車輛大燈及鈑金受損，將透過公共意外責任險理賠15萬元，未來也會強化電纜固定、導入在線監測等精進作為。

交通委員會今天審查北捷暫擱預算，黃清信先就這起爆炸案表示，新復捷主變電站的電纜由上往下銜接，距離長約4.5公尺，地震時晃動大而拉扯，密封箱體內部接頭位移，短路電流高溫致使內部絕緣油快速裂解汽化，壓力上升釋放，一度影響捷運新埔站至善導寺站及小南門站部分電梯及相關設備運作。

北捷指出，類似電纜銜接型式（B類）還有板南線南港機廠的義捷主變電站，後續一併研擬強化電纜固定措施、空心磚牆韌性，玻璃鋁窗改成釋壓型式，導入在線監測、參考台電後增加檢查機制，精進應變程序和人員安全觀念訓練。其餘10處主變電站則屬由下往上銜接（A類），距離較短約1.2公尺，地震時晃動小。

交委會第一召集人游淑慧質疑，北捷報告內容並未提到，地震後的固定巡檢項目清單，以及這次爆炸案中毀壞細項；議員耿葳說，北捷檢視多重檢查機制是否失靈？電腦監控系統找不到真正盲點？也應針對老舊設備提出更新計畫並編列汰換預算。議員張志豪認為，還需和消防局預先模擬相關爆炸案發生後的救災方式，設置救災指引，以利盡快進入狀況。

北捷回應，地震對於包含軌道、電力和消防等在內的整體系統都有影響，會依地震大小進行不同檢視，重置部分會按使用狀況提出計畫，也願意與消防局配合演練，提供、並在顯眼處張貼消防救災必要資訊。

