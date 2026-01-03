高雄小港機場強化戶外禁菸區 最高開罰1萬元

衛生局人員對違規吸菸者即查即罰。（高雄市衛生局提供）

為維護公共場所無菸環境，高雄市衛生局強化高雄國際航空站（小港機場）禁菸管理措施，除航廈室內空間全面禁菸，針對航廈室外周邊亦已劃設戶外紅線內禁菸範圍及增設禁菸警示，同時提高航站人員巡查密度。昨（2）日聯合稽查即開出7張違規紀錄單，最高可開罰1萬元。

衛生局表示，依《菸害防制法》航空站屬禁止吸菸場所，航廈內及已公告的戶外紅線範圍內區域均屬禁菸範圍內，依法均不得吸菸，於禁菸場所違規吸菸者，可處2000至1萬元罰鍰。昨日派員現場稽查，針對國內外旅客於戶外騎樓紅線禁菸區違規吸菸，當場依法開立稽查紀錄單並啟動裁處程序，以「即查即罰」嚇阻違規吸菸行為。

請繼續往下閱讀...

衛生局進一步指出，將持續會同航站管理單位及航警局提高航廈內外及人流熱點查察頻率， 並針對國內外航廈出入口、人流動線、候車與集散熱點等易違規處所，加設清楚、醒目且具國際辨識度的多語言禁菸標示，同時要求航站管理單位落實禁菸標示設置與維護，對於違規者應航警及保全人員積極蒐證，並依程序提供衛生局依法處理，共同打造健康、整潔且具國際水準的無菸國門環境。

衛生局會同小港機場航警實施聯合稽查，針對航廈內外及戶外紅線禁菸範圍違規吸菸行為，依法查處並即時開單。（高雄市衛生局提供）

小港機場航廈周邊戶外紅線內為禁菸區標示清楚，紅線範圍內一律禁止吸菸，違規將依法裁罰。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法