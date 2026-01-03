合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺 今下午5時起預警性封閉

合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺路段， 今（4日）下午5時起預警性封閉。（公路局提供）

公路局今早才宣布合歡山台14甲線恢復正常通行，惟考量受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，路面有結冰機率，宣布從下午5時起預警性封閉18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，車輛只出不進；另考量31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段採「雙向封閉」管制，禁止通行，將於明天（4日）早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

公路局指出，雪季期間高山氣候嚴峻，氣溫變化迅速難以預測，道路路況也不易掌握，因此公路局必須依現況滾動式調整交管措施，以維護用路人安全，建議民眾行駛台14甲線及台8線前務必注意氣象預報及道路交通資訊，並必備妥個人保暖裝備與車輛雪鏈，以及預先規劃好旅行備案。

公路局也提醒用路人，依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），均禁止進入管制路段；另外台8臨37線中橫便道配合增開夜間5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

