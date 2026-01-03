為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    離岸風場航行空間船舶中心啟用 監控海域彰化延伸至新北

    2026/01/03 13:22 記者張軒哲／台中報導
    離岸風場航行空間船舶中心落成啟用。（記者張軒哲攝）

    交通部航港局為因應國家綠能政策推動及離岸風電產業快速發展，於台中港完成「離岸風場航行空間船舶交通服務中心VTS」建置，今（3）日正式啟用，監控海域由彰化延伸至新北，行政院長卓榮泰致詞時指出，新啟用的離岸風場VTS中心就是落實以數位科技守護海洋安全，奠定國家綠能發展重要基石的最佳實踐。

    卓榮泰今日在交通部長陳世凱陪同下視察新離岸風場VTS中心，卓榮泰表示，在跨領域、跨單位及跨業界的通力合作，展現政府在推動綠能離岸風電發展的同時，能夠有效兼顧海域航行安全與綠能產業共存共榮，並以整體治理的視角，善用創新科技確保能源與航運發展、航行安全相輔相成。

    陳世凱表示，隨著國家整體綠能政策的推動，離岸風場的範圍也逐步擴展。既有海洋空間的使用必須重新規劃，才能兼顧綠能與航運的永續發展，新的船舶交通服務（VTS）系統是以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」以及「加強公私協作」三大面向進行優化升級，不僅將航行空間監控範圍從673平方公里大幅擴增到4000平方公里，為原監控面積的6倍，監控海域由彰化往北延伸至新北，並透過雙主機、雙網路以及不斷電系統確保監控服務不中斷，有效消弭監控的盲區，由公私部門共同守護風場及船舶航行安全。

    陳世凱說，國家在發展離岸風電的同時，船舶仍然可以安全有序的航行，不僅是交通部配合能源政策推動風場海域航安管理的重要成果，更是展現台灣推動綠能政策的決心。

    行政院長卓榮泰（中）主持離岸風場航行空間船舶中心啟用典禮。（記者張軒哲攝）

