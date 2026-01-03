為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    互相捉弄才是感情好？大學生研究宮廟刑具 慫恿同學「滾釘床」

    2026/01/03 13:13 記者劉人瑋／台東報導
    釘床模樣可怕，繪本卻畫得可愛。（記者劉人瑋攝）

    釘床模樣可怕，繪本卻畫得可愛。（記者劉人瑋攝）

    台東大學華語文學系今早在順天宮發表這一學期來對台東宮廟的研究心得，只是有組女學生研究的卻是文武判等使用刑具，問起使用時機、方法與是否實際想找人實驗，女同學說「從來沒想過用在同學身上」，殊不知她會這麼回答，原來她就是被實驗對象，平時對同學太頑皮，被慫恿「滾釘床」。

    台東大學歷來也參與其他宮廟研究，例如台東與關山天后宮、忠合宮等，今年華語文學系同學們在了解順天宮宮廟文化後，再融入現在方式如小遊戲、文創品、繪本和Podcast等，讓許多民眾更易接受並了解傳統民俗、跳脫「8+9」刻板印象。

    各組選定的主題不一，其中有組同學十分有意思，選定了十三班，卻發現原來十三班其實共有17人。同學展示了手中自製繪本，貼上刑具照片的繪本旁，手繪了受刑人被套上刑具模樣，但由於畫風可愛，實在難以想像有多可怕。吳同學說，像「魚枷」其實是套在頸上，會壓制呼吸道十分痛苦。

    繪本畫上可愛小人受刑模樣，但沒有實際操作過，吳同學說「不行！會死人，不能用在同學身上」。想不到在一陣了解後，原來她疑似個性比較活潑，平時都會被室友喊到陽台自己睡，之所以鼓吹不要在同學身上用刑，就因為她就是那個被慫恿上銬、用刑具的對象。她說，大家都叫她滾釘床，「當然拒絕」，但其實大家感情都不錯，也期待下學期要研究哪間宮廟。

