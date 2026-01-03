為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    還困在那魯one、那魯two？ 台鐵小編神回：請繼續留在原地

    2026/01/03 13:09 即時新聞／綜合報導
    A-Lin即興改編《那魯灣情歌》，目前讓許多網友困在「那魯one、那魯two、那魯three…那魯7-11」，連台鐵小編都發文「請繼續留在原地」。（組合照，台東縣政府提供、翻攝自Threads）

    A-Lin即興改編《那魯灣情歌》，目前讓許多網友困在「那魯one、那魯two、那魯three…那魯7-11」，連台鐵小編都發文「請繼續留在原地」。（組合照，台東縣政府提供、翻攝自Threads）

    台東跨年晚會話題持續延燒，A-Lin在倒數前即興改編《那魯灣情歌》唱成「那魯one、那魯two、那魯three…那魯7-11」更是讓現場笑聲不斷，相關片段在社群平台快速擴散，連台鐵小編跟上時事，打趣發文「如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地，我們之後再來接您」，笑翻網友。

    台鐵小編在社群平台「Threads」發文，各位旅客您好，開往2026年的新自強號在第三月台A側快要開了，還沒上車的旅客，請趕快上車。但如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地，我們之後再來接您，謝謝各位。順便宣傳「環島之星」上卡拉OK不用投幣，大家請安心點歌。

    留言區網友彷彿都還困在「東！帶我走」演唱會會場，「請問那魯one的專車在哪裡等」、「我走不到出口餒！一直困在娜魯灣7-11裡面」、「可以把我載去洗洗腦子嗎？歌已經唱了一日夜」、「我已經準備好一袋零錢了」、「搭哪一輛車會比較快抵達2027的台東」、「可以先預訂好今年12/31往台東的車票嗎」、「哪裡有列車可以搭三天三夜」。

