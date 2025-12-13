6000人嗨翻時代公園！台南好young 親子場歡笑爆表

「2026台南好young」最後一場親子活動今在東區時代公園熱鬧登場，台南市長黃偉哲到場與大小朋友同樂。（台南市府提供）

「2026台南好young」最後一場親子活動今（13）日在東區時代公園熱鬧登場，現場宛如大型親子樂園，人潮一路從舞台前延伸到園區各角落，吸引近6000人次共襄盛舉，歡笑聲此起彼落，為系列活動畫下溫馨又熱鬧的句點。

壓軸演出由深受親子喜愛的豆子劇團帶來《沙漠巫婆》，結合戲劇、互動與想像力，讓孩子們看得目不轉睛。現場還有氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」輪番上陣，高拋、翻轉、特技橋段不斷，讓家長也看得驚呼連連；金氏世界紀錄保持人楊元慶帶來溜溜球高難度技巧，更是把氣氛推向最高潮。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲也到場和大小朋友同樂，透過機智問答送出小禮物，與孩子們互動合照，現場笑聲不斷。他表示，今年特別規劃3場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人與闖關體驗，希望讓孩子在玩樂中學習，在節慶氛圍中留下難忘回憶。

黃偉哲也預告，精彩還不只如此，接下來將接力登場耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司包括玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本川西奈月及韓國啦啦隊女神李多慧，陣容堅強，邀請大家一路嗨到2026年。

現場不少家長直呼「孩子玩到不想回家」，造型氣球攤位大排長龍，親子一起闖關、看表演，滿是幸福畫面。民眾也別錯過「2025台南購物節」，消費滿50元就能登錄抽獎，有機會把百萬Toyota電動車、現金（每月抽8萬元，壓軸再抽88萬元）與多項好禮帶回家，活動一路持續到明年3月1日。消費越多、中獎機會越高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法