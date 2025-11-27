陳駿季：大方向禁用家用廚餘 允用事業廚餘

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

研擬落日方案 輔導廚餘養豬業者轉型

國內非洲豬瘟疫情目前僅限台中梧棲單一案場，國內毛豬恢復拍賣已進入第3週，全國仍維持禁用廚餘，對於廚餘後續是否部分解禁、恢復使用、全面禁用，農業部長陳駿季今（27日）表示，大方向將禁用家用廚餘，但允用事業廚餘，也會研擬方案讓使用廚餘養豬業者轉型。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前疫調指出，台中梧棲養豬場並未蒸煮廚餘才爆發疫情，在無法落實即時監控、完備法令與稽查等3大前提前都全面禁用廚餘，環境部則擬於12月6日前公告並施行規則，廚餘車則必須在12月7日前加裝GPS才可上路：廚餘禁用前，全國廚餘6成都透過豬隻去化，農業部研擬的相關方案包含全面禁用、恢復使用，僅開放使用事業廚餘，禁止家用廚餘。

請繼續往下閱讀...

落實3大前提 才可能開放廚餘養豬

立院經濟委員會今審議「森林法」草案，對於廚餘後續是否部分解禁、恢復使用、全面禁用，陳駿季會前接受媒體訪問表示，必須在落實3大前提後才可能會開放使用廚餘養豬，不過目前研擬的大方向是將持續禁止風險最高的家用廚餘，開放使用事業廚餘（團膳、餐飲業者廚餘），會用正面表列的方式列出可開放使用的廚餘，並也會研擬廚餘養豬落日方案，協助原使用廚餘養豬的業者轉型過渡。

陳駿季進一步指出，會持續禁用家用廚餘是因許多透過郵包、網購的違規肉品若被偷帶入境，往往都會被丟到家用廚餘中，事業廚餘則是使用國產或可合法進口的食材，認為疑慮較低。

國內2021年時曾爆發有越南裔母女大量走私帶有非洲豬瘟病毒的肉製品入境，並供東南亞餐飲小吃店使用，屏科大獸醫系教授林昭男日前就指出，若開放使用事業廚餘、禁用家用廚餘，事實上根本難以區分，甚至無法杜絕有心人士混用，直言環境部對待廚餘去化處理態度怠惰消極，才會一直想透過豬隻去化廚餘，卻無視疫情風險，以及疫情爆發後對產業都是百億以上損失的傷害，示警政府最便宜的處理方式往往也是最貴；中華民國養豬協會理事長潘連周也指出，事業性廚餘與家用廚餘都該禁止，只應開放植物性廚餘或禽類下腳料。

陳駿季則表示，對於如何區分事業廚餘與家用廚餘，已密切跟環境部協調處理廚餘源頭分類，以有效將家用與事業廚餘分類。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法