11/26 各報重點新聞一覽

立法院程序委員會昨討論廿八日院會議程，民眾黨團、國民黨團狹人數優勢，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。（記者廖振輝攝）

自由日日Shoot》封殺政院版財劃法 急為中配修國籍法 藍白鴨霸 綠委轟霸凌政院

立法院程序委員會昨討論廿八日院會議程，民眾黨團、國民黨團狹人數優勢以九比七的票數碾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案，並放行放寬中配參政權的「國籍法修正草案」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，藍白乞丐趕廟公，更霸凌行政院！欺人太甚，莫此為甚！

美日領袖通話 確認緊密合作關係 日內閣：高市「台灣有事」立場未改變

日本首相高市早苗在國會答詢時提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」後，中國對日本的一連串施壓完全失敗，中國國家主席習近平廿四日主動致電美國總統川普，試圖在台灣議題上爭取主導權，但川普隨後致電高市，雖然內容並未曝光，但高市強調雙方再次確認日美之間緊密的合作關係。日本政府廿五日更透過內閣會議，正式確認高市的答詢內容「並未改變政府既有見解」，並重申台灣海峽的和平與穩定，不僅攸關日本安全，對於國際社會整體穩定也不可或缺。

涉暗網販毒 美國落網 台大學霸林睿庠 檢扣資產、通緝40年

廿四歲台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠，使用化名「法老」（Pharoah），在「暗網」經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，交易金額高達卅二億元，成為「數位大毒梟」，他去年五月在美國紐約落網，被依販毒重罪起訴，尚未宣判；台北地檢署則立案追查林的犯罪所得流向，今年五月查扣林在北市天母的預售屋及數千萬元存款，合計近億元，六月發布通緝，通緝時效長達四十年。

川習通話後…川高通話強調日美同盟 高市避談台灣議題

日本和中國大陸關係緊張之際，美國總統川普先後與中國大陸國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。川習通話後中方聲明聚焦台灣與戰後秩序，川普貼文和白宮說明則完全未提台灣，高市也迴避透露是否和川普談到台灣議題。

台積電提告前資深副總羅唯仁 羅疑攜機密帶槍投靠英特爾

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾任職，台積電昨天聲明表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟；經濟部表示，會密切掌握此案對產業的影響，台灣高檢署指出，刑事部分檢方先前已分他字案調查，案件偵辦中。

川高熱線 強化美日同盟

美國總統川普繼與大陸國家主席習近平通話後，25日上午致電日本首相高市早苗。高市透露，川普在電話中說明他與習之間的通話，川高兩人則談及強化美日同盟，確認「日美間的緊密合作」。據未具名的日本政府官員稱，川高也確認「台海和平穩定的重要性」。

川普讚雙方關係強健 明年4月訪陸

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日晚間通話後，新華社率先報導此消息，數小時後，川普在25日凌晨於「真實社群」發文證實與習近平有通話，但是川普的發文未提台灣，也未否認北京說法。川普強調美中關係強健，並宣布，他接受習近平邀請，於明年4月訪問北京。

中國國家主席習近平廿四日主動致電美國總統川普，試圖在台灣議題上爭取主導權，但川普隨後致電高市，雖然內容並未曝光，但高市強調雙方再次確認日美之間緊密的合作關係。（路透）

男子林睿庠涉嫌暗網上販賣毒品，去年5月間在美國被捕，調查局最近公布外逃通緝犯資料，北檢已對林睿庠發布通緝。（圖：取自調查局網站）

