    自由日日Shoot》封殺政院版財劃法 急為中配修國籍法 藍白鴨霸 綠委轟霸凌政院

    2025/11/26 05:30 記者謝君臨／台北報導
    立法院程序委員會昨討論廿八日院會議程，民眾黨團、國民黨團狹人數優勢，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。（記者廖振輝攝）

    立法院程序委員會昨討論廿八日院會議程，民眾黨團、國民黨團狹人數優勢以九比七的票數碾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案，並放行放寬中配參政權的「國籍法修正草案」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，藍白乞丐趕廟公，更霸凌行政院！欺人太甚，莫此為甚！

    在藍白立委主導下，立院去年底通過「新版財劃法」，卻因公式計算錯誤，造成三四五億元統籌分配款無法發放等問題。不料，藍白不待政院提出修正草案，再於本月十四日三讀通過「再修版財劃法」。政院本月廿日通過「院版財劃法」，拉高中央挹注地方規模逾一．二兆，函送立院審議，卻遭藍白阻擋。

    吳思瑤怒斥藍白擋案怠忽職守

    民眾黨立委劉書彬昨於程委會提議，將「院版財劃法」及「立委赴中納管」的國安修法暫緩列案，民進黨團提出異議，最終訴諸表決，藍白以人數優勢通過封殺上述議案。對此，劉表示，不列入議程就和退回是一樣的，反正沒有要處理。

    民進黨團書記長陳培瑜痛批，藍白惡意退回「院版財劃法」，明明國民黨立委柯志恩、蘇清泉、陳玉珍等人都贊同院版對中南部、離島比較公平。

    吳思瑤強調，預算權是行政權，政院是主責者，是有絕對話語權的人，立院依據憲法審查政院法案、預算及議案是義務，擋案是怠忽職守，公然違反憲法忠誠義務。

