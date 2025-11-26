涉暗網販毒 美國落網 台大學霸林睿庠 檢扣資產、通緝40年

男子林睿庠涉嫌暗網上販賣毒品，去年5月間在美國被捕，調查局最近公布外逃通緝犯資料，北檢已對林睿庠發布通緝。（圖：取自調查局網站）

數位大毒梟 交易金額高達32億

廿四歲台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠，使用化名「法老」（Pharoah），在「暗網」經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，交易金額高達卅二億元，成為「數位大毒梟」，他去年五月在美國紐約落網，被依販毒重罪起訴，尚未宣判；台北地檢署則立案追查林的犯罪所得流向，今年五月查扣林在北市天母的預售屋及數千萬元存款，合計近億元，六月發布通緝，通緝時效長達四十年。

北檢立案追查 查扣近億元財產

調查局近日在「外逃通緝犯查詢系統」增列林睿庠資料及照片，罪名為違反「毒品危害防制條例」，犯罪事實為他將毒品收益以虛擬貨幣形式，轉入名下多個加密貨幣錢包，再兌換成其他貨幣後，存入台灣的銀行帳戶，從二〇二二年三月至去年五月廿一日，累計存入三七三萬餘美元（約一．二億台幣）。

美國司法部去年十二月發布新聞指出，Incognito Market是在二〇二〇年十月由林男化名成立，至去年三月關閉為止，共銷售逾億美元的毒品，包括數百公斤的古柯鹼和安非他命，平台賺取數百萬美元利潤；此外，林男在二〇二三年以資訊專長申請外交替代役，審查合格後，派至駐邦交國聖露西亞的技術團服勤，預計去年七月退役，五月請假準備前往新加坡，途經紐約甘迺迪機場時被逮，被依販毒、洗錢等罪嫌將他起訴。

