美日領袖通話 確認緊密合作關係 日內閣：高市「台灣有事」立場未改變

日本首相高市早苗在國會答詢時提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」後，中國對日本的一連串施壓完全失敗，中國國家主席習近平廿四日主動致電美國總統川普，試圖在台灣議題上爭取主導權，但川普隨後致電高市，雖然內容並未曝光，但高市強調雙方再次確認日美之間緊密的合作關係。日本政府廿五日更透過內閣會議，正式確認高市的答詢內容「並未改變政府既有見解」，並重申台灣海峽的和平與穩定，不僅攸關日本安全，對於國際社會整體穩定也不可或缺。

習近平罕見致電川普 圖美約束日本

習近平主動致電川普，雙方通話約一小時，由於此次通話罕見地未按慣例事前協商，凸顯北京的「緊迫感」。中國官方媒體聲稱，習近平在電話中強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，而「美方理解台灣問題對於中國的重要性」，但川普在通話後於社群媒體發文，並未提到台灣。

川高隨即熱線 未透露是否談及台灣

事實上，川普與習近平通話後，隨即致電高市，雙方談了約廿五分鐘。對於會談內容是否與台灣議題，以及高市「台灣有事」答詢有關，高市並未透露。不過，高市倒是提到，川普寄了一份報導他訪日行程的美國報紙給她，並在上面親筆簽名。川普還在電話中強調，「我們是非常親密的朋友，隨時都可以打電話給我。」凸顯兩人的緊密關係。

中國要求高市撤回「台灣有事」的發言，但包括高市本人、外務大臣和政府發言人，都已透過各種場合表示，「不會撤回，也沒必要撤回」。而在美中和美日領袖通話後，日本內閣會議通過正式答詢書，重申「存亡危機事態」的認定標準不變，沒有必要重新檢討或修正。

