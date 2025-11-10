台南運河明年開通百年 將推出運河百年系列活動

台南運河自1926年開通以來，明年即將開通100週年。（圖由南市府提供）

台南運河自1926年開通以來，明年即將迎來運河開通100週年，台南市政府將結合觀光、文化與城市再造3大方向，推出一系列紀念與再生行動，從水岸光環境、出版品到藝文展演，全面展現台南從古港走向新水都的文化風貌。

南市議員沈震東今天總質詢，針對運河明年開通100週年相關慶祝活動，建議將「五條港－運河文化」納入策劃主軸，並結合飲食文化推出「五條港風味節」、「糖郊食市集」，讓民眾透過「吃」重新認識台南港口文化，串聯安平與中西區，步行、水上、文化三線融合的新觀光軸。

請繼續往下閱讀...

市府表示，目前正推動「2025台南運河光環境示範計畫」，以示範性光環境營造串聯歷史與現代氛圍，打造兼具休憩、觀光與藝術氣息的運河公園廊帶，工程預計於2025年1月底完工。另為帶動周邊商圈活力，於承天橋至望月橋間研議試辦「假日咖啡市集」。

南市文化局則表示，將以文化策展與跨域藝術角度，推出「台南運河百年系列活動」，從出版品、音樂創作到沉浸式體驗，讓市民與遊客重新感受運河的歷史脈動。另一項「五港尋跡—運河謎城」則以解謎形式串聯五條港與運河重要歷史節點，參與者可透過實地探索、線索破解，走讀台南百年水城脈絡。

市府表示，台南運河不僅是水文工程的見證，更承載著城市的文化底蘊與生活風格。期盼透過運河百年系列活動，結合光影設計、藝術策展與地方創生等行動，讓運河成為連結歷史與未來的重要城市脈動，陪伴台南邁向下一個百年。

