10/30 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨主持少將授階典禮，表明「反對推進統一」。（中央社）

自由時報

堅定「反對推進統一」 賴：投資國防就是投資和平

中國國家主席習近平近日致賀國民黨準黨魁鄭麗文，表達期望「推進國家統一」，促統意味更勝以往；曾多次揭示我國「反併吞、反侵略」立場的賴清德總統，昨進一步表明「反對推進統一」，直接駁斥習的說法。總統說，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，「投資國防就是投資和平」。

請繼續往下閱讀...

詳見堅定「反對推進統一」 賴：投資國防就是投資和平。

跨國勞動力精進方案 政院今拍板 企業加薪本勞2千 可增聘1移工

行政院會今將拍板「跨國勞動力精進方案」。行政院政委陳時中昨說明，企業若替本勞加薪二千元，就能增聘一名移工，估四年內有二十萬名本勞受惠；另將放寬資深移工轉任中階技術人力，上限從二十五％提高至一〇〇％；同時在海外設置跨國勞動力延攬中心。相關方案預計明年第一季上路。

詳見跨國勞動力精進方案 政院今拍板 企業加薪本勞2千 可增聘1移工。

鎖定街友群聚地 辦門號換現金 收購逾400人頭門號 詐5.5億

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，追查破獲橫跨全台的人頭門號詐欺集團，首腦黃科翰及成員以「搭訕街友」為開端，每人給予數百元誘使他們辦理電信門號，將門號交給合作的詐團行騙，經查集團掌握超過四百個人頭門號，犯下一二一起詐騙案，受害金額高達五億五千萬元。

詳見鎖定街友群聚地 辦門號換現金 收購逾400人頭門號 詐5.5億。

聯合報

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒什麼好說的，「台灣就是台灣」。他也透露芬太尼將是川習會重點之一，並預期美中可就稀土取得進展。

詳見川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣。

輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約

全球晶片龍頭輝達台灣總部昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預估明年六月以前簽約，將全力加速行政流程，以最快速度實現輝達台灣總部在台北成立。

詳見輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約。

中國時報

川普：台灣就是台灣

眾所矚目的「川習會」30日在韓國釜山舉行。川普29日在空軍一號受訪時說，此行可能無法與北韓領導人金正恩會面，因為他想專心處理與中國國家主席習近平的會晤。至於是否談到台灣？川普表示，習近平可能會問，但他認為沒有什麼好說的，「台灣就是台灣」。關於台灣，川普直接的回應是「世界第一的晶片製造商已在亞利桑那設廠」。

詳見川普：台灣就是台灣。

落腳北士科 黃仁勳強調台灣對輝達重要

輝達總部用地終於敲定。台北市長蔣萬安29日宣布，與輝達視訊會議後，確定總部落腳北士科T17、18，市府11月底前與新光人壽解約後，將進行都市計畫變更等行政程序，可望明年中與輝達簽約。輝達執行長黃仁勳昨日在華府表示，台灣擁有大量員工，現有辦公室已不敷使用，必須選址興建新大樓。

詳見落腳北士科 黃仁勳強調台灣對輝達重要。

跨國勞動力精進方案

警方佯裝住戶訪客，在電梯內逮捕人頭門號詐欺集團首腦黃科翰。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法