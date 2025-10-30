鎖定街友群聚地 辦門號換現金 收購逾400人頭門號 詐5.5億

警方佯裝住戶訪客，在電梯內逮捕人頭門號詐欺集團首腦黃科翰。（警方提供）

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，追查破獲橫跨全台的人頭門號詐欺集團，首腦黃科翰及成員以「搭訕街友」為開端，每人給予數百元誘使他們辦理電信門號，將門號交給合作的詐團行騙，經查集團掌握超過四百個人頭門號，犯下一二一起詐騙案，受害金額高達五億五千萬元。

詐團門號供應鏈 犯121詐騙案

警方查出，該集團不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件及車手領據，整個集團分工細膩，包括會計、掮客、仲介與車手等各司其職，宛如「詐欺雜貨店」，警方共逮捕九人到案，黃男與其擔任集團會計的陳姓女友遭收押偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方表示，三十七歲黃男與三十八歲陳女等人，鎖定各縣市街友群聚的公園等地點，伺機搭訕結識，以「代辦門號換現金」引誘街友到鄰近電信門市申辦門號，辦妥就給付數百元人頭費，接著將門號交給合作的詐騙機房弁利，形同電信跨境詐團的「人頭門號供應鏈」，詐團再以假投資、假交友、假檢警等手法行騙詐財。

機房藏社區 警扮訪客逮首腦

專案小組清查，該集團得手的人頭門號共涉及一二一起詐騙案，財損五億五千萬元，蒐證後鎖定黃男藏身在台中市北屯區一處社區的詐團機房據點。警方偽裝成住戶訪客潛入，趁黃男搭電梯時逮人，在現場查扣轎車兩輛、手機、筆電、人頭門號申請書、假公司契約等證物，訊後依刑法加重詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法