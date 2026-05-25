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    首頁 > 國際

    美伊針對「核協議」仍有分歧 魯比歐坦言：不可能72小時內達成

    2026/05/25 06:43 即時新聞／綜合報導
    美伊雙方目前對於核議題的處理方式仍有歧異，魯比歐24日受訪時坦言，涉及核問題的協議無法在72小時內達成。（美聯社）

    美伊雙方目前對於核議題的處理方式仍有歧異，魯比歐24日受訪時坦言，涉及核問題的協議無法在72小時內達成。（美聯社）

    美國總統川普23日表示，美國與伊朗針對結束中東衝突的初步協議已大致談妥，美國國務卿魯比歐則指出，有望在24日之後正式宣布美伊針對「結束戰爭」達成協議。不過雙方目前對於核議題的處理方式仍有歧異，魯比歐24日受訪時坦言，涉及核問題的協議無法在72小時內達成。

    魯比歐在訪問印度首都新德里期間接受《紐約時報》採訪提到：「你不可能在72小時內就草率地搞定核問題。海峽必須立即重新開放，接著我們會在雙方同意的框架下，針對濃縮鈾、高濃縮鈾，以及他們承諾永遠不擁有核武器等問題，展開非常嚴肅的談判。」

    魯比歐強調，對於伊朗不得擁有核武的政策，川普並未改變，不過魯比歐也說：「這沒辦法拖上好幾年，處理這些技術性問題需要一些時間。」《紐時》報導指出，魯比歐暗示美國準備對談判採取分階段模式。

    魯比歐指出，川普的方式始終是透過外交、透過協議來處理事情，這也是美方會用盡一切方式來達成協議的原因，中東目前已經有7到8個國家支持這種作法，美國也會依照這方向推進。魯比歐也暗示，如果談判在兩個月內沒結果，美國可能會重新威脅攻擊伊朗。

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