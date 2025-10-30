為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    堅定「反對推進統一」 賴：投資國防就是投資和平

    2025/10/30 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統昨主持少將授階典禮，表明「反對推進統一」。（中央社）

    賴清德總統昨主持少將授階典禮，表明「反對推進統一」。（中央社）

    中國國家主席習近平近日致賀國民黨準黨魁鄭麗文，表達期望「推進國家統一」，促統意味更勝以往；曾多次揭示我國「反併吞、反侵略」立場的賴清德總統，昨進一步表明「反對推進統一」，直接駁斥習的說法。總統說，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，「投資國防就是投資和平」。

    強化國防不是挑釁 是維持現狀

    賴清德總統昨主持梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中四人晉任少將的授階典禮。賴指出，當前中共持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，不僅對我們的國防安全造成壓力，也對區域的和平及全球經濟發展帶來威脅。台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。

    「投資國防就是投資和平。」賴清德說，我們要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化，他也期勉國軍共同為這個目標努力，並落實到各部隊，唯有以實力守護和平，台灣才能穩定前行。

    反併吞 才能真正確保台海和平

    賴總統今年三月召開國安高層會議，指中國對台灣有包括國家主權、對國軍的滲透及間諜活動、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透，以及藉「融合發展」吸引台商、台青等各種威脅，首度定調中國為「境外敵對勢力」，並因應相關國安威脅提出十七項策略。總統並多次重申，唯有堅定反併吞、反侵略，厚植國防實力，才能真正確保台海和平。

