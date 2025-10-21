太魯閣封園挨批 謝知橋回憶塔芬山山難：2週3批人山搜

位於花蓮太魯閣國家公園的燕子口，17日清晨發生大規模岩崩形成堰塞胡。（公路局提供）

太魯閣國家公園管理處近期下令封閉園區，資深登山客兼山岳作家「雪羊」砲轟「連中共都幹不出這種骯髒事」言論惹議，隨後公開致歉。作家謝知橋今日發文表示，他看到部分人士稱「就先開放，出事後果自負」說法不太認同，因為所謂的後果自負，根本也只是把後果轉嫁給他人而已。

謝知橋今日發文提到，「畢竟我沒有喜歡爬山，所以我對開放山林、山林要開放到什麼程度沒有意見。」但昨天看到有人說「就先開放，出事後果自負」這句話，這倒是有點意見。每次出事還不是打119，這算是後果自負嗎？山搜是一件非常非常消耗人力與資源的事，不要看台灣小小的，在山裡面不見找不到就是找不到。

謝知橋回憶，他在花蓮消防隊那年，印象最深的是某次山難在塔芬山，這座山位於花蓮高雄南投交界處，所以每個縣市都有派人。接獲報案那天天氣不佳，直升機不能飛，消防員是徒步上山的。之後每隔5天，直升機載一批新的消防員上去接力，順道把累到不行的消防員載下來。沒記錯的話，那次山搜花了兩個禮拜，換了3批人。這些人留在山下，大概可以跑100趟救護吧。

謝知橋坦言，他會記得這些，是因為當時在分隊一直跟上山消防員的女友傳訊息更新資訊，她很擔心自己那個去救人的男友。我理解政府在非常時期，為了避免意外、避免消耗搜救量能，做出全面封鎖的決策。

謝知橋最後說，不過，他也理解登山者的興趣被剝奪會很不滿，也認為全面封鎖難以說服他們。所以綜合上述，我對山林的開放程度沒有意見，就交由有權責、專業及熱情的人去溝通處理。「但我真的不能接受『就先開放，出事後果自負』這種話，因為所謂的後果自負，根本也只是把後果轉嫁給他人而已」。

