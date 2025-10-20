雪羊拿中共批太魯閣封園挨轟 周軒：「這些事」中共絕對做不出來！

太魯閣立霧溪十七日因燕子口邊坡大規模崩塌形成堰塞湖，目前蓄水量約一七五萬噸，湖水溢流在魯丹橋形成瀑布，林保署花蓮分署派機具開便道。（民眾提供）

花蓮太魯閣立霧溪17日因燕子口邊坡大規模崩塌形成堰塞湖，太魯閣國家公園管理處下令封閉園區，資深登山客兼山岳作家「雪羊」在社群批評政府不應拿著毫不相關的理由進行一次性封閉行為，更怒斥「連中共都幹不出這種骯髒事」，相關言論隨即炎上。對此，政治工作者周軒表示，希望總是拿中共來跟台灣政府類比的人也能想到，能夠公開討論政策、批評看不順眼的官員、要求每個決策過程公開透明，這些都絕對是中共也做不出來的！

周軒今天（19日）在臉書發文，「『連中共都做不出來的事情，你居然做了』，這句話最近很紅，但其實在台灣的每一個人，包括最近說這句話的，應該都不能確定中共到底能做出什麼，又或者不能做什麼。馬太鞍溪堰塞湖造成光復的災情到現在，相關單位的公務員全部都在救災，偏偏花蓮這個地方，本來資源就不是特別豐富，加上一個很不幫忙又常常架拐子的花蓮縣政府，中央只能多調人力資源下去救，如果不是眾多鏟子超人還有各地方義勇軍的加入，復原進度恐怕還要更慢。」

「一個光復就已經夠忙了，現在還多一個太魯閣。0403大地震之後，原本太魯閣的地質狀況就不是很穩，一有風吹草動很容易就改變現有地貌，就這樣又形成了一個堰塞湖，隨時還有可能溢流。林保署、警政署、消防署、公路局等單位，第一線人員剛忙了馬太鞍那邊的災情，現在又急著要去搶救太魯閣的。今天早上， 林業及自然保育署花蓮分署長黃群策在花蓮中央協調所的記者會上報告，目前工作人員還在積極搶通便道，讓機具可以到立霧溪堰塞湖的壩頂工作，挖開渠道，讓水可以導流，降低溢流潰壩的危險。」

「但是工作環境實在很差，怪手才上去一公尺，落石就砸下來了，必須要先刷坡，把邊坡清的平整些，才能再上去，而根據觀測，堰塞湖壩體下面的滲流已經開始變大了，完全沒有辦法估計什麼時候整個壩體會崩潰，我看完報導之後，只覺得林保署還有相關工作人員，真的是拿命在搶時間。」

周軒接著直言，「當然這些事情，一般人民沒有必要知道，事實上，太魯閣國家公園整個封起來，讓很多人很不方便，這件事情，當然也是真的，人民當然也可以抱怨。我們當然都可以用自己的角度講出一套政府的決策有哪裡不周延，這也是民主社會可以持續不斷進步的機制，可是我們也必須了解到，這種可以公開討論政策，批評你看不順眼的官員，要求每一個決策過程你都要知情，不是每一個國家都有的。而這些，絕對是中共也做不出來的。」

