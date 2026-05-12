三班護病比入法時間爭議 賴清德宣示明年520起分階段實施

近期三班護病比入法爭議延燒，總統賴清德今出席護理師節慶祝活動並公開宣示，三班護病比入法新制從2027年5月20日起分階段開始實施。（記者田裕華攝）

近期三班護病比入法爭議延燒，護理團體希望新法2027年12月31日前正式實施，但衛福部擔憂人力不足，規劃2028年5月1日再行上路，造成各方爭論不斷，今日總統賴清德出席護理師節慶祝活動並公開宣示，三班護病比入法新制從2027年5月20日起分階段開始實施。

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正草案，正式將「三班護病比」入法，並明文規定醫院急性一般病床三班護病比比例由中央主管機關斟酌病人安全之維護及勞動權益保障定之，每3年定期檢討一次，必要時應調整，首次三班護病比標準以2024年3月施行的三班護病比為準。

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然而，衛福部考量年初適逢流感高峰，且有年假、年後轉職潮等變數，規劃於2028年5月1日再行實施新法，引發外界質疑賴清德政見「跳票」，也造成部分護理團體不滿，怒控衛福部瀆職、圖利。

賴清德指出，對於三班護病比，護理團體代表曾於今年5月5日與石崇良簽署約定，規劃在116年12月31日實施，但石崇良擔憂年底有人員流動、冬季流感等變數，護理人力恐出現不足的情況，因此希望從117年5月1日起實施，「我現在宣示，從明年5月20日起分階段開始實施。」

不過，因衛福部2024年3月施行的三班護病比標準以附註方式寫明「不含精神專科醫院、精神教學醫院與綜合醫院之精神急性一般病床」，導致近2年精神科急性病房被排除在三班護病比外，且目前精神醫界與護理界仍未對護病比取得共識，護理界擔憂精神科急性病房再度被排除於三班護病比適用範圍之外。

賴清德宣示三班護病比新法明年5月20日起分階段實施後，與會護理人員高聲詢問「精神科怎麼實施（三班護病比）」，但賴清德並未回應，僅表示已請衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，希望改善護理師與其他醫療專業人員的人力情況。

賴清德總統與衛福部長石崇良，一同出席115年國際護師節聯合慶祝大會，會中並與得獎醫護人員一同合影。（記者田裕華攝）

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