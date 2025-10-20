批太魯閣封園「中共都幹不出這種骯髒事」遭炎上 雪羊致歉：錯誤愚蠢類比

位於花蓮太魯閣國家公園的燕子口，17日清晨發生大規模岩崩形成堰塞胡。（公路局提供）

位於花蓮縣太魯閣國家公園的燕子口因發生大規模岩崩形成堰塞湖，太魯閣國家公園管理處下令封閉園區呼籲遊客勿進入，引發資深登山客兼山岳作家「雪羊」質疑，甚至怒斥「連中共都幹不出這種骯髒事」，相關言論隨即引發炎上。不過，雪羊一再強調是比例原則和程序正義問題，昨（19日）他也針對激化留言致歉。

燕子口堰塞湖發布紅色警戒；太管處則在17日宣布封閉園區，禁止遊客進入整個園區，並補充提到是按照內政部指示下令全區封閉。針對一連串警戒措施，雪羊在臉書粉絲專頁「雪羊視界 Vision of a Snow ram」接連發文提出質疑，認為內政部等有關單位只為展現「救災決心」，「關聯到底在哪，真的荒謬到難以言喻。」

其中，雪羊認為台灣「中央政府」在這件事情出現「不講理」的「蠻橫態度」，尤其是「國家公園禁止入園」這點，控訴不應拿著毫不相關的理由進行一次性封閉行為，並氣得以「連中共都幹不出這種骯髒事」這句話來批判。

相關言論曝光後立即轟動全網，不僅激發不同立場的民眾截圖後拿去論戰，更有網友發現這段話成為部分親中網友與假帳號在多個網社群台帶風向、攻擊台灣中央政府的新素材。

隨著事件在網上劇烈發酵，雪羊昨（19日）上午公開發文致歉，表示對於自己寫下「連中共都幹不出這種骯髒事」這句話，激化各界爭論，實在是始料未及，並坦言自己對於對「任意封山」、「政府做事毫不在意程序與事理，由上而下壓著做的行為」等議題太過敏感，進而出現情緒失控，甚至「用詞過重」的問題。

雪羊鄭重表示，對於自己發布「連中共都幹不出這種骯髒事」這句話，與其他留言中劃分立場的言行道歉，「人都有情緒，在情緒上用了錯誤的愚蠢類比，犯下了傷害民主的錯，我深感抱歉與遺憾」，也坦承如很多人所擔心的，這句話有誘導一般人「現在的政府和中共無異」的味道，和他長期主張的台灣主權立場大相逕庭。

雪羊表示，原句其實不用刻意指出中共來刺激人，也能有一樣的效果，「這無助於討論，未來會竭力避免類似用語」，對於有人質疑他的政治立場與國家態度，他則直言，「我一直以來的言行與我未來的言行會自證一切，我會繼續站在環境山林的角度說話的。在此特別感謝勇於在各種炎上我的文中為我說話的人們。」

此外，雪羊希望這件事的討論可以回到「施政手法過當且程序不合理」本身上。

對於雪羊等民間人士發布的質疑與控訴，內政部19日在中央前進協調所進行回應，指出因考量崩塌面積與預估土石量龐大，加上近期地震頻繁，以及遊客與相關交通動線仍不穩定，因此在料敵從寬情形下，太管處決定封園。

太魯閣因堰塞湖封園 內政部：地震頻繁交通動線不穩

