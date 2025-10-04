中市清水通學步道工程施工逾一年 居民痛批交通大亂

清水區鎮政路人行道工程近日施工，引發民怨。（記者張軒哲攝）

台中市清水國中校園周邊人行道整修工程去年下半年開始動工，目前鎮政路西側已完工，但今年鎮政路東側路段的工程做做停停，當地居民抱怨鎮政路今年施工快滿十個月，比生小孩還久，影響交通。清水區公所表示，清水國中校園周邊人行道工程配合台電纜線下地作業，多次順延，最晚於12月底前可全數完工。

清水國中與建國國小周邊通學步道工程從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程時做時停，近日鎮政路東側工程開工，因緊鄰港藝中心與區公所，外界質疑施工延宕，影響行人學生通行。

南社里居民指出，台中市年度盛事「體育嘉年華會」將於10月11日在清水國中熱鬧登場，港藝中心連假有多場活動，勢必交通大亂，若是市區的工程，會施工這麼久嗎？

清水區公所表示，清水國中校園周邊人行道環境品質提升改善工程配合台灣電力公司辦理台電纜線下地作業，多次順延。由於台電工程涉及民生用電停電及公告程序，施工期程較為冗長，區公所皆定期召開管線協調會議並積極追蹤台電進度。

目前台電預計10月4日前完成管路挖埋，並續辦8處停電、管線遷移及拔桿作業，台電相關工程預計11月4日前全部完成，屆時區公所會立即配合台電移桿作業完成，人行道工程最晚於12月底前可全數完工，公所亦將持續督導，以利工程早日完成，提升環境品質。

