防災通訊韌性》風災地震致通訊中斷 NCC將增設高抗災基地台

中華電信工程人員全身涉入魚塭泥水中，搶救倒塌電桿與通訊纜線。（圖為中華電信提供）

2025/09/14 21:00

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風於7月6日挾帶16級強風襲台，造成嘉義與台南地區通訊設備嚴重毀損，0728西南氣流豪雨緊接而來，使災區通訊更困難，甚至有民眾因無法即時對外求助，不幸延誤就醫死亡。為避免更多憾事，國家通訊傳播委員會（NCC）指出，將持續強化高抗災基地台建設，目前評估出24處具有可行性，並溝通電纜地下化，增加防災通訊韌性。

丹娜絲颱風重創嘉南地區後，3大電信業者曾單日同時出動43輛行動基地台車因應，並投入搶修，趕在7月18日、19日修復，但部分基地台損害嚴重，當時僅採臨時工法初步修復，再派30餘輛行動基地台車進駐嘉南地區協助通訊，不料，7月底又遇0728西南氣流豪雨，再重創中南部，電信業者只得啟動漫遊服務，處理部分區域通訊品質不佳問題。

請繼續往下閱讀...

為防範未然，NCC將強化高抗災通訊平台，特點為整合光纖、微波、衛星鏈路等多重中繼傳輸路由，具72小時備援電力、耐15級強風等韌性設施。

NCC主秘黃文哲指出，過去NCC針對土石流等天然災害，規劃設置高抗災基地台，隨著災害型態變化，以及戰爭等天災外的風險考量，數位發展部也配合行政院國土安全辦公室等相關單位規劃應對作為，納入衛星等備援手段。

NCC北區監理處長蔡國棟則補充，狂風暴雨停電導致基地台無法運作，以及電纜線路倒塌導致訊號中斷為兩大問題，希望在變電所等設施蓋共站基地台，台電已提供雲嘉南一帶64處可設置高抗災基地台的變電所地點，經會勘其中24處具可行性，後續將進一步評估訊號涵蓋率、租金等問題，先選定3地優先建設，除台南市鹿耳變電所外，另2處還在評估中。

另，NCC也評估台電與民營業者的儲能廠作為共站基地台的可能性，與經濟部能源署討論後，有7個儲能地點為可能設置地。NCC也希望在行政機關、消防隊、警察局等公有建物增設一般基地台。

至於強化固網韌性方面，黃文哲提到，目前僅中華電信具有較多固網銜接設施，台哥大、遠傳則多需附掛於台電建設上，而台電已表明不希望讓電信業者繼續附掛電線，後續應對有待研商，地方政府也會持續溝通將相關電纜地下化。

《防災通訊韌性》系列報導：

風災地震致通訊中斷 NCC將增設高抗災基地台

三大電信強化通訊備援 測試連接衛星技術

強化通訊韌性 數發部輔導業者行動基地台連接衛星

台灣大哥大民雄社溝45公尺高基地台遭颱風摧毀，工程團隊緊急搭建臨時基地台，讓周邊區域初步恢復訊號。（圖為台灣大哥大提供）

丹娜絲風災強風吹倒逾2,000根電桿，造成多處通訊中斷，中華電信緊急調派移吊桿車、工程人員與設備全力投入重建作業。（圖為中華電信提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法