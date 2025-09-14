為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    防災通訊韌性》強化通訊韌性 數發部輔導業者行動基地台連接衛星

    台灣大哥大出動10部搭載衛星通訊設備的「OneWeb衛星行動車」，提供災區通訊服務。（圖為台灣大哥大提供）

    2025/09/14 21:00

    〔記者林志怡／台北報導〕為因應氣候變遷對通訊網路的衝擊，如何強化通訊韌性。數位發展部指出，持續採取策進作為，平時就進行相關整備，如輔導3電信業者的行動基地台車連接衛星，或將光纖地下化等，避免斷網。

    數發部說明，策進作為包含：輔導電信業者增購或是改裝行動基地台車增設衛星終端設備，以及購置可攜式緊急發電機，也協同國家通訊傳播委員會（NCC）及業者在重要地點設置高抗災基地台，還有協同NCC及業者研議光纜網路地下化的可行性。

    數發部指出，設置衛星終端設備方面，先前已經與NCC合作，分配30台OneWeb低軌道衛星終端設備給3大電信業者，安裝在行動基地台車上，每家各10台，丹娜絲颱風過後，也有28台進駐災區，數發部也與OneWeb低軌衛星服務代理商中華電信合作，全力提供支援。

    數發部也鼓勵電信業者改裝現有可設置但尚未設置衛星終端設備的行動基地台車，並添購衛星終端設備機架、國產路由器、防火牆、Wi-Fi AP等設備，以利後續設置衛星終端設備，3家電信業者已另規劃改裝共31台行動基地台車。

    數發部也說，今年風災造成大規模停電，使基地台無法提供服務，將鼓勵業者購置移動式緊急發電機，機動調度提供受影響基地台正常運作，據了解，3家業者已規劃添購共200多台可攜式緊急發電機。

    《防災通訊韌性》系列報導：
    風災地震致通訊中斷 NCC將增設高抗災基地台
    三大電信強化通訊備援 測試連接衛星技術
    強化通訊韌性 數發部輔導業者行動基地台連接衛星

