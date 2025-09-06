宜蘭傳藝重現上百桌街普文化 12尺高大士爺糊紙神像坐鎮

宜蘭傳藝普度桌上的各項中元祭品，極具傳統意涵，讓許多遊客了解每樣供品的巧思和祝福。（宜蘭傳藝提供）

2025/09/06 12:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆7月中元祭，國立傳統藝術中心宜蘭園區重現傳統街普文化，延綿整條文昌街道、近百尺長的祭品桌超過百桌，相當壯觀，園方還打造12尺高大士爺糊紙神像坐鎮，並端出象徵「無心留客」的空心菜湯等祭品，供遊客了解每樣供品的巧思意涵和祝福。

宜蘭傳藝園區每年委由三塊厝祖傳糊紙及傳神文創紙藝坊的工藝師，製作12尺高、1年僅現身1次的大士爺，鎮住全場秩序。相傳大士爺在鬼月期間會以鬼王形體出現，維持普度祭典秩序，避免孤魂野鬼趁機作亂，人們則準備豐盛供品、舉辦法會款待眾好兄弟。

除了大士爺外，宜蘭傳藝也掛上「普度公燈」，除為孤魂照路，也有為村民夜歸壯膽的意思，表達人們最體貼的心意。在街普中，全園區櫃位店家及工作人員都會參與開香祭拜，遊客除感受街普文化、最澎派的款待誠意，也能一起祈求消災解厄、諸事順利平安。

宜蘭傳藝普度桌上的各項中元祭品，極具傳統意涵，讓許多遊客了解每樣供品的巧思和祝福。宜蘭傳藝說，準備孤飯和菜湯，白飯是好兄弟的基本口糧，空心菜湯則是「有誠無心」，意思是誠心準備，但無心留下好兄弟。

另外，盥洗梳妝用品是給好兄弟整理打扮；薑和鹽象徵山珍海味，代表祭品豐盛；糕點則祈求步步高昇、財運亨通。必桃是裂開的壽桃，希望孤魂早日離苦；甘露水為宜蘭限定祭品，用來滋潤孤魂。

龍眼部分，枝條當扁擔、殼當包袱，讓好兄弟能把供品打包回去；芋頭台語發音押韻「好頭路」，期待未來有好發展；甘蔗節節高昇，也提醒要「斬節」，不可貪求；麻油雞酒是特別準備給因產難離世的女性，體貼又溫暖。

農曆7月中元祭，宜蘭傳藝重現傳統街普文化，延綿整條文昌街道、近百尺長的祭品桌超過百桌，相當壯觀。（宜蘭傳藝提供）

