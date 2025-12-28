為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    臉書被震暈？周春米送暖被翻譯惡搞「去死」 上次黃偉哲也遇到

    2025/12/28 09:34 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣長周春米在昨天深夜芮氏規模7.0地震發生後在臉書發文，原文是「發生地震，大家平安」，沒想到臉書竟顯示為：「去死！祝大家平安！」周春米連忙更正。（擷取自周春米臉書）

    屏東縣長周春米在昨天深夜芮氏規模7.0地震發生後在臉書發文，原文是「發生地震，大家平安」，沒想到臉書竟顯示為：「去死！祝大家平安！」周春米連忙更正。（擷取自周春米臉書）

    台灣昨天深夜發生地震，屏東縣長周春米在臉書上發文關心，寫上「發生地震，大家平安」，沒想到臉書系統可能被「震暈」，竟然顯示「去死！祝大家平安！」，接獲反映火速更正；有網友戲稱，又被驚嚇了一次。

    昨天深夜宜蘭外海芮氏規模7.0地震，屏東市震度只有2級，雖然有感，但影響不大，屏東縣長周春米連夜在臉書上發文表達關心，祝大家平安，沒想到臉書系統出現錯誤，短短一段文字竟顯示為：「去死！祝大家平安！」讓不少網友粉絲都嚇了一跳。周春米得知後立刻刪除貼文，重新發文澄清，也怕引來誤會，請大家幫忙澄清。

    類似情況無獨有偶，周春米說，台南市長黃偉哲也曾遇到，8月21日發文：「地震！大家平安！」但臉書系統竟將此貼文判讀為「阿拉伯文」，並自動翻譯成「去死！祝大家平安！」當時黃偉哲立即聯繫臉書經營公司Meta Platforms，反映更改，進一步瞭解原因，沒想到類似狀況再度發生。

    不少網友粉絲紛紛回應「平安、嚇到了」、「驚嚇又被臉書驚悚一下，年終了一切安好」、「謝謝縣長」、「小編別鬧了」等留言。

    台南市長黃偉哲今年8月21日也曾在地震後發文：「地震！大家平安！」臉書竟莫名判讀為「阿拉伯文」，自動翻譯成：「去死！祝大家平安！」引來一陣譁然。（擷取自黃偉哲臉書）

    台南市長黃偉哲今年8月21日也曾在地震後發文：「地震！大家平安！」臉書竟莫名判讀為「阿拉伯文」，自動翻譯成：「去死！祝大家平安！」引來一陣譁然。（擷取自黃偉哲臉書）

    圖
    圖
