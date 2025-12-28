疑地震後巡查不慎跌落 新北國小工友意外身亡

昨晚11點5分發生芮氏規模7.0地震，全台有感，新北市五股區某國小校園疑因水管破裂，1名資深工友查看，疑似不慎摔落造成頭部受傷，送醫後仍搶救不治。新北市教育局今天表示，將全程關懷家屬，並協助處理後續撫卹慰助等相關權益，詳細事故原因仍待調查。

教育局指出，12月28日凌晨，這所國小接獲地方反映，校內疑似有管線破裂情形，學校總務行政人員會同消防隊到校巡查，沿漏水跡象逐層搜尋；巡視過程中，在校內4樓廁所止水閥處發現資深工友倒臥在地，消防隊立即施以急救並送往醫院，經搶救仍不幸離世。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，市府與學校深感哀痛，也向家屬致上深切慰問，目前意外事件的詳細原因仍待釐清。教育局已請學校成立應變窗口，全程關懷家屬，並依家屬意願，協助處理後續撫卹慰助等相關權益。

學校說明，該名工友在校服務逾30年，對學校環境相當熟悉，平日十分關心校園狀況，因27日深夜地震後心繫學校安全，責任感重的他主動返校巡視，並搶修水管破裂。事件發生後，學校已依規完成校安通報，並啟動同仁及師生關懷支持機制，必要時由輔導與心理專業人員協助，共同守護校園安定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法