全台持續「紅通通」！ 明高溫飆38度 熱帶擾動動向曝光

中央氣象署預報，明天（27日）至週六（30日）白天高溫晴朗炎熱，桃園以北明天有機會達38度。（中央氣象署提供）

2025/08/26 18:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週天氣型態類似，中央氣象署預報，明天（27日）至週六（30日）白天高溫晴朗炎熱，其中桃園以北明天有機會達38度；下週日（31日）水氣增加，東南部及南部局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天環境偏東風，花東及恆春半島局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨機會；其他地區晴到多雲，午後桃園以南留意局部短暫雷陣雨，桃園至台中地區及中南部山區有局部大雨機會。

週四及週五降雨稍微緩和，花東及恆春半島仍要留意局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及宜蘭地區可能零星短暫陣雨，其他地區晴到多雲；午後中南部地區及北部山區局部短暫雷陣雨。週六風向轉為東南風，花東及恆春半島局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後留意局部短暫雷陣雨。

下週日、週一（9月1日），環境轉為偏南風，帶來南邊低壓帶水氣，東南部、南部局部短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨；清晨至上午，中部留意局部短暫陣雨。下週二轉為偏東風，天氣型態與本週四、五相似，花東及恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻指出，明天至週末的普遍溫度，西半部34、35度 東半部32、33度；西半部局部地區36度以上，特別是桃園以北，可達37、38度。

至於菲律賓附近的熱帶擾動，黃恩鴻表示，明天會進南海，週四、五朝中南半島前進，過程中可能增強，不排除升格熱帶性低氣壓，但台灣因為距離遙遠不受影響。

