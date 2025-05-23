世壯運鐵人賽水質堪憂！北市府執意辦在梅花湖 無視宜縣府建議

宜蘭縣管的梅花湖風景區。（資料照）

2025/05/23 06:42

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〔記者楊心慧／調查報導〕「世界壯年運動會」（世壯運）登場卻頻出包，引發大量民怨，其中鐵人三項比賽場地於本月23至25日在宜蘭縣梅花湖舉辦，但梅花湖近年水質不佳、水溫高，宜蘭縣政府及中華民國鐵人三項運動協會都曾建議台北市政府改移到宜蘭冬山河舉辦，就因水質狀況差，加上交通的部分恐造成居民困擾，北市府卻仍執意辦在梅花湖，宜蘭縣議員也擔心水質問題會影響選手參賽。

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宜蘭縣議員林佩螢受訪表示，梅花湖長期水質不佳，有優養化的問題，本月19日加驗水質的大腸桿菌數據，卻在接近超標的數值，萬一有選手誤喝水導致身體出現問題，該怎麼辦？且宜蘭縣政府和中華民國鐵人三項運動協會都曾建議台北市政府改移到宜蘭冬山河舉辦，不知為何北市府仍要執意辦在梅花湖。

林佩螢強調，環境部與宜蘭縣政府監測皆指出，梅花湖水質屬中度至優養化狀態，出現藻類繁生、水體濁度升高等問題；至於優養化的風險，可能導致藍綠藻毒素中毒、細菌感染、皮膚刺激或過敏，引發的症狀包含嘔吐、腹瀉、頭痛、肝功能異常、腸胃炎、結膜炎、耳道炎、皮膚膿瘍、紅疹、刺痛、癢、灼熱感等。

林佩螢提醒，參賽者應避免空腹下水，有開放性傷口者應密封覆蓋，或考慮不參賽；游泳時注意避免進水、減少口鼻接觸湖水、配戴泳鏡與耳塞；賽後務必徹底清潔，觀察48小時內有無不適反應。

宜蘭縣政府教育處表示，宜蘭縣政府過去在梅花湖舉辦鐵人三項的活動，發現水質、交通都有問題，因此宜蘭辦鐵人三項近年都改移到冬山河舉辦，過去雙北將世壯運中的鐵人三項比賽場地定在梅花湖時，也曾具體表達針對地點要再做考量。

據了解，梅花湖20幾年前都還是活水，因長期未清淤，水質每況愈下，加上近年觀光發展，民眾買飼料餵魚成常態；梅花湖早期被鐵人視為初鐵聖地是因環境好、賽事難度係數較容易，跑步環湖道路有樹蔭遮陽，但近年不少鐵人賽選手反應水質差，進而影響報名參賽人數，就連中華民國鐵人三項運動協會也轉移比賽地點。

世壯運執委會說明，競賽場館擇定優先考量場地是否符合比賽要求，且儘量以一個場館一個賽事為規劃原則，減少場地因賽事轉換而造成的轉場問題；鐵人三項之場地擇定乃依據此原則確認，執委會經由場地勘查與總會的訪視，確認比賽場地為梅花湖，另補充說明冬山河的部分，已安排舉辦划船項目。

針對大腸桿菌接近超標，且水質優養化，執委會表示，梅花湖水質經由當地宜蘭縣政府相關單位檢測、符合標準，於去年10月起加強提升水質作業，並於開賽前進行最後一次水質檢測，確保水質安全。

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