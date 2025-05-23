世壯運自由車公路賽爆大量棄賽！規則公布選手傻眼

自由車公路賽的選手於去年8月報名，當時未公布詳細規則，賽前才公布細則，但設定的難度過高，引發選手棄賽潮。（取自世壯運官網）

2025/05/23 06:31

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〔記者楊心慧／台北報導〕世壯運亂象連連，自由車公路賽爆出超過30名選手打算要退賽。不少自由車公路賽的選手於去年8月報名，當時公布比賽分別有距離40、80、120公里，卻未公布詳細規則，賽前才公布細則，但設定的難度過高，讓報名選手傻眼；據了解，有超過30名的報名選手打算棄賽，質疑並非受過專業訓練，卻被以國際賽事標準對待，根本就是刁難。

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世壯運自由車個人公路賽比賽將於5月27、28日登場；投訴選手受訪表示，120公里的賽事，需爬坡60公里，等於高達一半都在爬坡，總爬升約1300公尺，表定預計要5小騎完，未騎完就直接淘汰；若騎乘中，落後主集團超過10分鐘路程就收車淘汰。

投訴選手舉例，台北一圈66公里，爬坡3公里，爬升100多公尺，目前紀錄保持人2小時10分，照比例算根本騎不完，目前希望體育局延長時間改為8小時及取消收車機制，但體育局稱這是正式比賽，並非挑戰賽，交維計畫來不及修改，因此不打算變動。

投訴選手質疑，世壯運宗旨是宣揚終身運動及全民運動價值理念、推動高齡運動，結果30至85歲的賽事卻踩如此硬，許多報名的選手已打算放棄報名費直接棄賽，且於去年報名期間未明確說明活動相關規則及機制，要非受過專業訓練及實戰經驗的選手及這次的參賽對象，要以國際賽事標準來辦理，是何居心？簡直形同刁難。

另外，交維計畫書顯示，賽事並未完全封路，有開放公車及當地住戶通行，且預估平路公路車的平均時速會在40至50公里，下坡路段會在50至70公里，選手也擔心比賽過程會面臨危險。

世壯運執委會說明，目前所制定的落後10分鐘淘汰機制，經多次演算，與警察單位協調後的結果，讓有實力的選手在公平、安全的環境下完成比賽取得應有的成績，同時讓位處第一線的警察同仁，在最大的限度下執行道路管制措施，共創賽會成果。

執委會強調，本次自由車公路賽路線經評估後，設定10分鐘落後淘汰機制，依長久慣例制定，並依自由車賽事技術規範與安全原則辦理，考量台2線為北海岸重要幹道，需兼顧選手安全與民眾通行權益。

執委會解釋，賽事每日分兩組出發，較長距離組先行，10分鐘後較短組出發，每組比賽前10分鐘開始管制，選手通過即解除封路；若選手落後過久，將導致該路段管制時間延長至50分鐘以上，甚至超過1小時，不僅衝擊交通秩序，也可能增加選手騎乘風險，透過管制措施兼顧賽事順利與公共安全。

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