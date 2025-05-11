段考出現「捅他屁眼」字眼惹議 教育部：命題應尊重性平且避免歧視貶低用語

金門金城國中段考考題出現「捅他屁眼」、「精液豆漿」字眼引發爭議，教育部今天表示，命題應尊重性平且避免歧視貶低用語。（資料照）

2025/05/11 13:33

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〔記者楊綿傑／台北報導〕金門縣金城國中的段考考題出線「綠茶婊」、「捅他屁眼」、「精液豆漿」等字眼，引發熱議，對此，教育部表示，學校命題應避免歧視貶低用語，並尊重性別平等，縣府已進行調查並依法處置，同時啟動輔導措施。

臉書「靠北金門」貼出該校段考考題，其中1題考綠茶婊、渣男典型的行為；另有1題則是選項包括「當街脫別人褲子捅他屁眼」、「請朋友喝新鮮的精液豆漿」等內容，用辭辛辣遭到網友批評。

教育部對此回應，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，學校應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制。

教育部提到，此案經詢金門縣政府，已依規定進行調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置，並已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生。

而鑑於事件對學生可能造成心理影響，教育處亦請學校全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並由專業輔導人員進行協助與追蹤。

教育部強調，將持續透過各領域輔導團辦理增能研習，持續增強教師性別平等議題知能。

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