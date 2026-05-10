「汭恩產後護理之家」裝針孔偷拍？警檢測是「收音麥克風」

警方到號稱六星級、台北市知名月子中心「汭恩產後護理之家」檢測有無針孔。（記者王冠仁翻攝）

號稱六星級、台北市知名月子中心「汭恩產後護理之家」，被民眾指控涉嫌裝設煙霧偵測器型的針孔鏡頭；警方前往調查，檢視哺乳衛教教室天花板上的煙霧偵測器，發現內部藏有線路。經檢測，警方發現該線路連接的並非針孔鏡頭，而是收音麥克風；由於民眾提告，再加上裝設錄音器的行為也有違反妨害秘密之虞，警方因此把全案依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌移請檢方偵辦。

北市警中正一分局在今天下午2時許接獲報案，報案人聲稱，在台北市中正區的「汭恩產後護理之家」中，哺乳衛教教室天花板上的煙霧偵測器中，發現疑似有針孔鏡頭。

請繼續往下閱讀...

警方派鑑識人員到場檢測，發現該月子中心的天花板上總共裝有3個煙霧偵測器，其中2個是真的煙霧偵測器，另外1個內部卻藏有線路。

警方以紅外線反針孔偵測器進行偵測，在這個藏有線路的煙霧偵測器中沒有發現針孔鏡頭。經檢視，警方研判這個被民眾指控是針孔鏡頭的設備與線路，其實是收音麥克風。

警方在場查扣煙霧偵測器與其線路、監視器主機及硬碟等，經初步檢視相關檔案，並沒有發現偷拍影像。不過，警方為求慎重，不排除相關可能性，因此仍將會全面檢視查扣回來的檔案，釐清有無用針孔偷拍的疑慮。

警方說，此案由於民眾提告，再加上在民眾不知情下錄音，也有妨害秘密的嫌疑，因此警方通知連姓負責人前來說明，他目前已經在派出所內配合警方調查，警方將再進一步釐清案情。

網友發文指控月子中心疑似裝設針孔。（取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法