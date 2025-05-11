網路炸鍋！金門國中段考試題出現「綠茶婊」、「捅屁眼」、「精液豆漿」等字眼

臉書「靠北金門」傳出金門縣某國中於段考出題令學生、家長感到不舒服的題目。（擷自「靠北金門」臉書）

2025/05/11 10:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣某國中於段考出題，其中出現「綠茶婊」、「渣男」，甚至「捅他屁眼」、「精液豆漿」等字眼，被爆料「考題太噁心」，學生和家長反應都不舒服，文字今天上傳網路幾乎炸鍋。

臉書「靠北金門」等網傳，內文披露來自某國中段考題，其中一題：「有很多的男生朋友但女生朋友少得可憐」、「跟男生有很多”不經意”的肢體接觸」、「跟很多男生曖昧後被告白也不明確拒絕或答應」以上是綠茶婊典型的行為，人類社會有綠茶婊、渣男等詞語出現，代表人類社會較支持哪種價值觀？答案選項有（A）女人救世劍（B）固定性伴侶（C） 兩性不平等（D）伴侶多元化。

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還有題目是：低端網紅愛滋貓常常有些爭議的行為、讓人非議的挑戰，如果他真的有愛滋，那以下哪個行為是傳染力是最低的？（A）當街脫別人褲子捅他屁眼（B）看到捐血車前去熱心捐血（C）請朋友喝新鮮的精液豆漿（D）吐口水在客人金萱雙Q中。

文字上傳，討論幾乎炸鍋，有人說「這些字眼讓人看了極度不適！太粗俗了」、「這種表達對於未成年的孩子來說太過於露骨，太過於粗鄙！」、有人直批「「教師品德低劣，該剔除了吧」、「這種思維也能當老師」，也有人說，「應該說現在的課綱都長這樣」、「觀念太老舊了吧？現在小孩平時都由手機陪伴，吃飯也是手機陪伴.....」

由於題目尖銳、露骨，在民風單純的金門引起不少討論，縣府教育處及被指涉的金門某國中表示，稍後會作出說明。

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