網傳段考出現不雅字眼 金城國中審題疏失、發文致歉

金門網傳段考出現不雅字眼，金城國中發文致歉。（圖擷取自「金門縣立金城國中」臉書）

2025/05/11 12:19

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網路炸鍋！金門國中段考試題出現「綠茶婊」、「捅屁眼」、「精液豆漿」等字眼

〔記者吳正庭／金門報導〕針對金門網路狂傳某國中段考出現「綠茶婊」等不雅字眼，金門縣金城國中今天表示，該段考出題內容不恰當，造成學生及家長不安、社會紛擾，深感抱歉，坦承此次定期考查該科未確實依照命題及審題相關機制進行，確有疏失。縣府教育處表示，已啟動相關調查及處理程序。

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金城國中並表示，面對會考將於5月17日登場，為免影響學生備考最後衝刺，此案調查期間，希望能對學生的干擾降至最低。

金城國中表示，該校5月5日、6日段考中有關9年級健康定期考查試題，內容不恰當一事，該校已於第一時間進行校安通報，另因考卷用字牽涉敏感不雅字眼，有不妥描述，有違反性平法規疑慮，該校也啟動審議機制，並召開性別平等教育委員會，全案進入調查程序。

城中指出，避免試卷內容造成學生身心靈傷害，事發隔日即緊急召集9年級導師，利用早自習時間進入班上進行1級輔導，並針對反映不舒服的學生進行個別輔導。

城中表示，該校於定期考查試題的命題及審題都有相關機制，此次定期考查該科未能確實依照機制進行，實有相關疏失，將進行內部檢討。

城中強調，教育是嚴謹的生命工程，試卷就是教材的一部分，教師應有更謹慎的方式進行命題。對於此次因試卷的疏失，造成社會紛擾，影響學生權利，也造成家長擔憂，深感抱歉；將秉持零容忍的態度，積極在事件的處理進行追蹤、改善。

針對金城國中段考試題內容不當一事，縣府教育處發出新聞稿表示，該校5月8日完成校安通報及社政通報程序，教育處即要求校方3日內召開性別平等教育委員會，調查小組成員都是取得證書的專業人員，且必須全數外聘。另責成城中全面檢討試題出題與審核機制，強化內部把關流程，避免再發生類似情事。

教育處強調，學校教育應以「尊重」、「專業」與「適切」為原則，教育處會秉持零容忍態度，持續關注事件發展。

針對金城國中段考試題內容不當一事，金門縣政府也在臉書說明後續處理方式。（圖擷取自金門「教育fun學趣」臉書）

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