金門高中逾30年變壓器受損 陳培瑜隔海爭取教育部解燃眉之急

金門縣議員蔡其雍指出，國立金門高中日前發生停電事故，造成科學大樓主變壓器受損。（蔡其雍提供）

2025/04/14 22:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員蔡其雍今天指出，國立金門高中日前發生停電事故，造成科學大樓主變壓器受損，校園大樓電力供應中斷；經校方陳情，除協助聯絡專業廠商檢修，並聯繫在金門設有服務處的民進黨立委陳培瑜，向中央爭取通過300多萬元的設備計畫補助款，解決金中燃眉之急。

蔡其雍說，7日下午3點多，金門接連發生電力饋線跳脫，釀成跳電事件，突如其來的電力異常，金門高中科學大樓的主變壓器也受損，造成校內半數以上建築的電力供應中斷，嚴重影響師生教學與辦公業務。

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蔡其雍說，停電事故發生後，第一時間即接獲校方陳情，經緊急聯絡廠商先行以1顆舊型變壓器暫時應急恢復供電；有鑑於現有設備使用年限已久，存在極高風險，若不盡速汰換，恐對教學活動與校園安全造成威脅。

蔡其雍說，經聯繫立委陳培瑜國會辦公室，籲請協助金門高中向中央爭取「114年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」補助，以加速變壓器汰換作業，教育部國教署立即於4月9日完成核定程序，總計計畫經費350萬元，中央補助95%（332萬5千元），校方自籌5%（17萬5千元），針對校內科學大樓與藝文中心兩處超過20年以上的老舊變壓器進行汰換，可望徹底改善校園電力供應不穩的窘況。

金中校長許自佑說，科學大樓主變壓器自1992年使用至今逾30年，早已達使用年限，不僅供電品質差，更潛藏短路、燒損等安全風險；藝文中心的變壓器2000年製造，服役超過20年。縣議員蔡其雍、立委陳培瑜對金中伸出援手，可讓全校師生的用電環境獲得根本改善。

陳培瑜表示，將持續關注離島地區在教育資源與基礎設施方面的不足。陳培瑜立委金門服務處主任游騰弘說，此次補助案不僅是對離島學校實際困境的即時回應，也體現中央與地方民代攜手為基層發聲的行動力。

金門縣議員蔡其雍指出，國立金門高中日前發生停電事故，經立委陳培瑜協助向中央爭取通過三百多萬元的設備計畫補助款，可望解決金中燃眉之急。（資料照，記者吳正庭攝）

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