迎接大都更時代！桃園住都中心揭牌 主責都更推動及社宅維管

桃園市住宅及都市更新中心成立，由市長張善政（左3）、副市長暨住都中心董事長王明鉅（左2）、都發局長江南志（左1）、國家住都中心董事長花敬群（右3）、內政部國土管理署副總工程司林佑璘（右2）、住都中心執行長邱英哲揭牌，象徵桃園市都更進入全新階段。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/01 14:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市住宅及都市更新中心今（1）日揭牌，象徵桃園市都更進入全新階段，市長張善政、內政部國土署及建築師公會、不動產估價師公會、不動產開發商業公會共同參與儀式，桃市府表示，住都中心將負責推動都更及社宅維護管理，住宅發展處也將改制為住宅與都市更新處，專責推動社會住宅與都更政策、都更審議。

住都中心執行長邱英哲表示，桃園市都市更新面臨諸多挑戰，許多老舊建物耐震能力不足，影響居住安全，特別是在市中心與火車站周邊，不但有安全隱憂，也連帶影響城市發展，市府將透過「公部門主導、住都中心執行」，加速推動都市更新，改善老舊建築安全問題，促進地方發展。

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桃園市新興重劃區、舊城區交錯且城市樣貌迥異，亦有海砂屋、地震受損社區等，都是潛在亟需都更重建的案例，邱英哲提到，防災都更首波重點推動案件，包括桃園區正光花園新城、龜山區金山與光峰社區、桃園區大華八街等列管社區，其中，市府已向正光花園新城住戶說明建物模擬及財務試算狀況，住都中心也在社區駐點，加強社區溝通，期望突破社區12年來的整合困境，以加速推動重建。

邱英哲表示，為提升都市更新量能，住都中心將於今年5月開辦「桃園市都更推動師」培訓課程，透過50小時專業訓練，培育首批專業都更人員，並設立社區駐點諮詢服務站，協助居民參與更新計畫，另也將成立「都更桃園隊」，結合市府、住都中心與相關產業公會力量，提高都市更新推動效率。

張善政表示，去年12月市議會3讀通過桃園市住宅及都市更新中心設置自治條例，市府隨即著手籌辦住都中心，如今揭牌成立，是桃園市容翻轉的重要里程碑，除了加速推動都更，持續興建設宅更是重要任務，桃園目前已規劃46處社會住宅、共1萬1534戶，其中14處已完工、7處興建中，市府將持續加快腳步，確保2030年前達成1萬戶社會住宅的目標。

國家住都中心董事長花敬群表示，桃園升格為直轄市10年來城市發展迅速，桃市府的社宅推動專責單位也從住宅發展處、住宅中心轉變為住都中心，顯見桃市府對都更與社宅的重視，期待與桃市府持續攜手合作，建構桃園為台灣最耀眼的城市之一。

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