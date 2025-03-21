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    台北春季旅展 郵輪造型打造基隆館

    台北國際春季旅展，基隆館打造成郵輪造型，展現基隆的特色。（基隆市文化觀光局提供）

    台北國際春季旅展，基隆館打造成郵輪造型，展現基隆的特色。（基隆市文化觀光局提供）

    2025/03/21 13:34

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年台北國際春季旅展今天起至月24日在台北世貿一館舉行，基隆館打造4米高的郵輪造型，展現基隆特色遊程，並推出闖關活動、滿額好禮及互動遊戲等多重好康。

    基隆市文化觀光局江亭玫局長表示，基隆今年將推出許多精彩的文化觀光活動，包括基隆美術館《方道文山流》展覽，5月八斗子漁港有「港景樂園-嶼海方舟」，還有5月24日及25日在國門廣場與海洋廣場火熱開唱的「愛嶼搖滾音樂祭」。

    江亭玫也推薦民眾跟著專業走讀老師走訪基隆的巷弄與港灣，深入在地深厚的歷史文化，還有充滿趣味的食魚教育互動。今年也推出2天1夜的遊程，白天建議前往和平島地質公園或是漫遊沙灣歷史文化園區，午後漫步在正濱漁港色彩屋或是從基隆塔上俯瞰美景，夜晚可以到廟口享受美食或是探訪24小時書店，感受基隆的無限魅力。

    旅展期間，基隆館完成闖關活動或是當日消費滿499元即可獲得刮刮樂卡，獎項包含傘人家族周邊產品、走讀基隆遊程票券、熊豆咖啡蛋捲禮盒、和平島地質公園票劵及國立海洋科技博物館票券等多項好禮。

    台北國際春季旅展，基隆館打造成郵輪造型，展現基隆的特色。（基隆市文化觀光局提供）

    台北國際春季旅展，基隆館打造成郵輪造型，展現基隆的特色。（基隆市文化觀光局提供）

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