一路回暖到下週！週末重回27度 下波鋒面影響時間曝

一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/20 18:25

〔記者林志怡／台北報導〕時序進入春分，各地也逐漸回暖。中央氣象署指出，明天到下週四各地天氣穩定，白天氣溫持續回升，下週一後可達30度或以上，但日夜溫差較大，下週四入夜再有一波鋒面靠近，影響台灣，西半部、東北部轉雨，預計下週五轉冷。

中央氣象署預報員張承傳說明，明天到下週四期間，各地天氣穩定，天氣大多為晴到多雲，但週日前輻射冷卻明顯，各地早晚氣溫偏低，台南以北、東北部地區仍有機會出現局部10度以下低溫。

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張承傳提醒，明天花東、恆春半島仍可能有零星降雨，且竹苗清晨低溫可探6度以下，高屏、花東地區清晨低溫約13到15度，但白天西半部氣溫可回升到23到25度、東半部約20到21度。

張承傳說，週末各地白天氣溫還會持續回暖，週六、週日西半部白天氣溫重回25到27度，東半部約23到24度，下週一後北部更上探29到30度，中南部約32到33度，東半部約29到30度，低溫也回升17到21度左右，日夜溫差稍微縮小。

張承傳說，下週四入夜起，受到鋒面接近影響，各地天氣將有較明顯的轉變，西半部、東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，下週五則受到鋒面後方的冷空氣影響，氣溫再度下滑，但冷空氣強度與降雨等影響程度仍有待觀察。

明日低溫提醒。（中央氣象署提供）

一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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