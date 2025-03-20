NGOs環境會議首移師南部 環團疾呼成立馬頭山國家自然公園

30多個公民團體集結聲援馬頭山面臨種種不當開發及廢棄物汙染破壞，疾呼成立「馬頭山國家自然公園」。 （記者蘇福男攝）

2025/03/20 18:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕「全國NGOs環境會議」首次移師南部舉辦，今天上午在高雄馬頭山揭開序幕，30多個公民團體集結聲援馬頭山面臨種種不當開發及廢棄物汙染破壞，疾呼成立「馬頭山國家自然公園」。

國家自然公園管理處長張登文表示，馬頭山自然公園基地約1300公頃，有2、3成屬私人土地，若僅畫入公有地，整體面積僅700公頃，無法達成1000公頃設置門檻，要成立國家自然公園必須達到在地資源豐富、民意支持及相關機關配合三大要件，劃設範圍還在努力取得共識中，尚無時間表。

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由多個環團組成的「全國NGOs環境會議」，每年都會彙整當年最重要的環境議題，並在世界地球日將環境建言帶進總統府討論。

會議首次移師南部舉辦，今明2天在馬頭山熱鬧登場，計有來自全國各地關心環境的公民團體、學者專家及在地民眾200多人參與盛會，農業部林保署屏東分署、國家自然公園管理處、公路局南區分局高雄工務隊和高市府農業局等公部門也派員與會，規模之大歷年來僅見。

今天上午10點表演團體「示木申昆」4位行為藝術工作者，演出「裂山」行動劇，為活動拉開序幕，接續規劃議題走讀，將探訪惡地生機及生態、馬頭山家鄉飲食文化體驗、環境共創劇場、在地議題專題演講、列管議題經驗分享等。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，3月22日世界水資源日前夕，全國NGOs環境會議於馬頭山舉辦別具意義，她說，馬頭山10年前面臨富駿事業廢棄物掩埋場開發案，開發單位環評書偽造此地沒有地下水，而被自救會戳破謊言，事實上馬頭山地下水豐沛，且流向高屏溪自來水水質水量保護區，是大高雄百萬以上人口的飲用水源，因此保護馬頭山及鄰近區域就是保護大高雄飲用水源安全。

陳椒華表示，今年全國NGOs環境會議團體將決議，要求政府應盡速成立馬頭山國家自然公園，以遏止此區域遭不當廢棄物違法丟棄。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏感慨指出，十幾年來馬頭山面臨事業廢棄物掩埋場、新農業循環園區、光電開發案種種破壞，其中「馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」為今年全國NGOs環境會議前「2025三大迫切環境議題」民眾票選第1名，顯示馬頭山環境遭破壞議題，深受社會大眾矚目。

黃惠敏提及最近馬頭山被偷埋2800立方公尺廢棄物，光是清運費估計高達1億元以上，落網的7名嫌犯，法官卻僅以5~8萬元交保，令長期盡心盡力守護家園的居民情何以堪，黃惠敏悲從中來，一度掩面泣不成聲，台下公民團體紛紛為她加油打氣。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏提及最近馬頭山被偷埋2800立方公尺廢棄物，7名嫌犯卻遭法官輕易交保，不禁悲從中來，掩面泣不成聲。（記者蘇福男攝）

表演團體「示木申昆」4位行為藝術工作者，演出「裂山」行動劇，為全國NGOs環境會議拉開序幕。（記者蘇福男攝）

30多個公民團體集結聲援馬頭山面臨種種不當開發及廢棄物汙染破壞，疾呼成立「馬頭山國家自然公園」。（記者蘇福男攝）

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