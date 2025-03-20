彰縣芬園國中 現代舞全國賽奪優等

芬園國中舞蹈比賽現代舞連3年奪冠，今年全國賽奪優等。（圖由校方提供）

2025/03/20 18:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園國中舞蹈隊是由一群熱愛舞蹈及展演的學生們所組成的校隊，由江富美舞蹈團許時穎老師指導，連續3年獲彰化縣學生舞蹈比賽現代舞乙組第1名，今年代表彰化縣晉級全國賽，日前在全國賽國中B團體乙組榮獲優等，展現出非凡的實力與團隊精神，堪稱芬園之光。

芬園國中校長張婉玶說，該校舞蹈隊積極參與當地社區各種演出，無論是學校舉辦的節慶活動、縣政府的活動抑或是社區的文化演出，舞蹈隊的身影都不曾缺席。成員不僅在比賽中表現出色，也在舞台上用舞姿傳遞芬園學子的朝氣與活力，為當地文化生活增添美麗的色彩。

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舞蹈隊注重學生的全面發展，啟發學生表演藝術潛能，不僅培養學生的舞蹈技巧，強調人文素養及美感涵養，更著重於培養學生的舞台臨場表現能力、自信心和團隊合作精神，藉由每一次參賽如此難得的藝術切磋交流，以身體語言的表現與世界溝通，帶給學生難忘的經驗並開拓舞蹈藝術新視野。

張婉玶表示，芬園國中舞蹈隊的優異表現，是學校師生共同努力的結果，也展現了學生在舞蹈藝術領域的無限潛力。校方將繼續支持舞蹈隊的發展，鼓勵學生持續保有學習熱情發揮創意，發展的多元興趣與能力，享受在舞台上酣暢淋漓地精采演出，也將繼續在舞蹈的道路上不斷追求卓越，在未來的比賽中再創佳績！

芬園國中舞蹈隊在全國賽國中B團體乙組榮獲優等，堪稱芬園之光。（圖由校方提供）

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