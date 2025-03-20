早晚仍要注意保暖 週五清晨輻射冷卻下探6度

週五（21日）早晚氣溫仍偏低，要留意保暖。（記者方賓照攝）

2025/03/20 22:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（21日）受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署預報，週五各地晴到多雲，花東及恆春半島有零星短暫雨；各地早晚氣溫偏低，新竹、苗栗局部6度以下低溫，晨起外出請注意保暖，白天陽光出來後，氣溫明顯上升，西半部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。另外，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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溫度方面，週五低溫台南以北及宜蘭7至11度，新竹、苗栗局部6度以下，高屏及花東約13至15度；白天溫度，西半部23至25度，東半部20至21度。離島澎湖18至21度，金門13至22度，馬祖10至17度。

天氣風險公司指出，偏東風至偏南風影響，下週三前各地晴時多雲，氣溫回暖，週五白天感受偏暖，早晚仍有涼意。近期天氣相對穩定，適合戶外活動，但仍須留意早晚溫差較大，適時增減衣物，特別是長者與孩童，以免著涼。

紫外線指數部分，週五台東縣為「中量級」；澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週五高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場由東北風轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達紅色警示等級。

輻射冷卻影響，新竹、苗栗有局部6度以下低溫。（擷取自中央氣象署網站）

週五台東縣為「中量級」；澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週五高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場由東北風轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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