為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    生命只剩14天！李明瑛抗癌25年辦「生前告別式」

    李明瑛（左3）與家人團圓的人生最後一場「生前告別式」，用自己喜歡的方式說再見，讓愛沒有遺憾。（圖由彰基提供）

    李明瑛（左3）與家人團圓的人生最後一場「生前告別式」，用自己喜歡的方式說再見，讓愛沒有遺憾。（圖由彰基提供）

    2025/03/20 22:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院社區健康促進組今天（20日）攜手彰化永福教會，為抗癌25年的彰化永福教會李明瑛圓夢，舉辦「生前告別生命感恩惜別會」。她用自己喜歡的方式說再見，讓愛沒有遺憾，並以實際經驗分享，啟發參與者面對「死亡」的新態度，站在它之前，看的不是「死」，而 是「生」。

    彰基副院長張東浩表示，國民健康署補助彰基執行「發展以癌友家庭為中心之關懷社區及照護模式」，透過一系列活動，已吸引超過3000人次參與。他強調，這些活動旨在傳遞罹癌不要輕言放棄，李明瑛為了所愛的人抗癌25年，才能看到子女成家、孫子出生。生命最後接受安寧團隊的照顧，燃燒自己到生命最後一刻，為自己與家人留下永恆的回憶，生命更加圓滿。

    李明瑛說，倒數計時，肝腫大到像懷雙胞胎；面對死亡，倒不如好好活在當下，到現在沒有留下一滴眼淚，因為看到的還是一個美好的未來。「生前告別式」用自己的方式說再見，讓愛沒有遺憾， 面對死亡的新態度，站在它之前，看的不是「死」，而是「生」。

    她說，舉辦生前告別式最想要傳遞的是，既然是生前告別式， 想傳遞的是，死亡並不是一件可怕的事情，它其實是一個歡樂場面，你和我必須是活在當下，活得精采。

    現場133位以上的親友見證了李明瑛以感恩、傳道的方式完成生命的最後一堂課。最後，李明瑛與親友互相擁抱與感謝的溫馨儀式中圓滿結束，在永福教會牧師蕭聰愋的祝禱聲中，為這場充滿愛與啟發的活動畫下句點。

    上百位親友見證李明瑛以感恩、傳道的方式完成生命的最後一堂課，李明瑛與親友互相擁抱與感謝。（圖由彰基提供）

    上百位親友見證李明瑛以感恩、傳道的方式完成生命的最後一堂課，李明瑛與親友互相擁抱與感謝。（圖由彰基提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播