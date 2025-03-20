生命只剩14天！李明瑛抗癌25年辦「生前告別式」

李明瑛（左3）與家人團圓的人生最後一場「生前告別式」，用自己喜歡的方式說再見，讓愛沒有遺憾。（圖由彰基提供）

2025/03/20 22:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院社區健康促進組今天（20日）攜手彰化永福教會，為抗癌25年的彰化永福教會李明瑛圓夢，舉辦「生前告別生命感恩惜別會」。她用自己喜歡的方式說再見，讓愛沒有遺憾，並以實際經驗分享，啟發參與者面對「死亡」的新態度，站在它之前，看的不是「死」，而 是「生」。

彰基副院長張東浩表示，國民健康署補助彰基執行「發展以癌友家庭為中心之關懷社區及照護模式」，透過一系列活動，已吸引超過3000人次參與。他強調，這些活動旨在傳遞罹癌不要輕言放棄，李明瑛為了所愛的人抗癌25年，才能看到子女成家、孫子出生。生命最後接受安寧團隊的照顧，燃燒自己到生命最後一刻，為自己與家人留下永恆的回憶，生命更加圓滿。

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李明瑛說，倒數計時，肝腫大到像懷雙胞胎；面對死亡，倒不如好好活在當下，到現在沒有留下一滴眼淚，因為看到的還是一個美好的未來。「生前告別式」用自己的方式說再見，讓愛沒有遺憾， 面對死亡的新態度，站在它之前，看的不是「死」，而是「生」。

她說，舉辦生前告別式最想要傳遞的是，既然是生前告別式， 想傳遞的是，死亡並不是一件可怕的事情，它其實是一個歡樂場面，你和我必須是活在當下，活得精采。

現場133位以上的親友見證了李明瑛以感恩、傳道的方式完成生命的最後一堂課。最後，李明瑛與親友互相擁抱與感謝的溫馨儀式中圓滿結束，在永福教會牧師蕭聰愋的祝禱聲中，為這場充滿愛與啟發的活動畫下句點。

上百位親友見證李明瑛以感恩、傳道的方式完成生命的最後一堂課，李明瑛與親友互相擁抱與感謝。（圖由彰基提供）

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