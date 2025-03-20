台南公部門非暑期工讀報名到3/22 黃偉哲「開藥籤」另類宣傳

台南市長黃偉哲「開藥籤」，籤單妙趣寫著「熱忱的心1顆、有閒的大學生1名」，另類宣傳公部門非暑期工讀機會。（台南市府提供）

2025/03/20 23:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市為了幫助青年累積職場經驗，提升就業競爭力，推出「公部門非暑期工讀計畫」，市長黃偉哲特別在安南區台江文化中心台江特展中，手持專治「公主公子病」的藥籤，宣傳新1期的非暑期工讀計畫，時薪190元，宣布報名期間延長到3月22日，鼓勵更多學生踴躍報名。

黃偉哲說，這項計畫不僅是提供學生工讀機會，更希望讓青年學子透過實際參與市政，了解政府運作，進而激發對公共事務的關心與投入。

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黃偉哲說，青年是城市發展的重要推手，希望透過這個機會，讓大家在求學階段就能接觸市政，獲得寶貴的實務經驗，這對未來的職涯發展大有助益。他大力鼓勵同學們踴躍報名，抓住這次進入公部門學習的機會，為自己累積寶貴的工作歷練。

這項工讀計畫，報名對象設籍南市並就讀國內的大專院校、研究所之在學學生，以及非設籍南市但就讀於南市各公私立大專院校及研究所的在學學生，時薪190元。

研考會說，共有11個市府機關提供21個工讀職缺，包括經濟發展、財政、教育、環保、農業等領域，工作內容涵蓋文書處理、檔案整理、社群媒體經營、活動籌辦等，適合在學青年累積經驗並補貼生活開銷。期望透過這項計劃，讓年輕世代更了解市府運作，也讓市政決策融入更多創新與多元觀點。

南市「公部門非暑期工讀計畫」，報名期限延長到3月22日。（南市研考會提供）

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